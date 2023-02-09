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三芝區三生步道賞花趣 山櫻、八重櫻搶先綻放

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區三生步道的目前山櫻與八重櫻搶先綻放，花開約一到兩成。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區三生步道的目前山櫻與八重櫻搶先綻放，花開約一到兩成。圖／紅樹林有線電視提供

春節過後，各地櫻花季開跑，在北台灣三芝區三生步道的櫻花也備受期待，而當地的社區發展協會近來也陸陸續續接到不少詢問花況的電話，甚至有不少遊客包遊覽車前來，就是想要一睹粉色櫻花的景緻，目前山櫻與八重櫻搶先綻放，花開約一到兩成。

三和社區發展協會理事長江慶崇表示，山櫻與八重櫻花朵小巧可愛，桃紅色花瓣，為大坑溪畔的翠綠點綴得像一幅美麗的詩畫作品，此外現在來到三生步道走走，除了有初綻的櫻花可以欣賞，由三和社區進駐的希望市集也開張，在三生步道旁為遊客服務。

理事長江慶崇指出，由三和社區進駐的希望市集裡，有許多三芝在地自產自銷的農產加工品，還有社區阿嬤自己滷的滷味，讓來到三生步道賞花的遊客，走累了還能品嘗到最道地的社區美味與農村美食，就是要邊賞櫻花、邊探索三和社區特產的美好滋味。

櫻花季 賞櫻 賞花

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