瑞芳國小寒假冬令營好好玩 學生動手玩科學

新北市瑞芳國小首度與南山高中「聚心活動」團隊合作，舉辦為期四天的寒假冬令營「瑞芳總動員」，透過學科之延伸，提供新穎的課程內容，激發學生對學科之熱忱，孩子都樂在其中。

孩子們在南山高中聚心活動團隊的指導下，動手玩科學，將平常隨手可得的物品，就可以做成水龍捲和降落傘，之後進行成品操作，將降落傘往下一丟，緩緩落下成功降落，小朋友們都露出滿意的表情，相當有成就感。

聚心活動團隊執行長黃龍乾說，聚心活動團隊是由南山高中畢業生組成的活動團隊，除了盼望能透過活動的歷練，培養自身團員職涯的競爭力，也希望能將他們服務的精神遍足臺灣各地。前往偏鄉小學進行服務，也希望能在給予小朋友更廣闊視野的同時，聚心的夥伴也能保持服務的熱忱繼續學習下去。

聚心公益服務活動執行秘書劉佩婷說，近年我們秉持著「感恩、服務、學習、正向」的精神，期望能尋求對外合作的機會，前往偏鄉小學進行服務，也希望能在給予小朋友更廣闊視野的同時，聚心的夥伴也能保持服務的熱忱繼續學習下去。

瑞芳國小校長盧娟娟說，營隊活動目標為培養學生的閱讀習慣，並且期待學生能透過活動中的遊戲學習生活技能；運用遊戲帶領及基礎引導反思，創造學生在未來群體生活中之正確價值觀。