淡北道路無人送件確定流標 工務局：受3原因影響

淡北道路去年底首次招標，雖有人領標，但今天截止因無廠商送件確定流標，只能重新檢討招標。民眾質疑預定完工時間從2025延2028，「5.45公里的路要蓋5年甚至可能更久」、「竟然還要塞5年」？新北市工務局說明，主要受3個原因導致流標，且工程施工難度高，所以工程時間長。

淡北道路配置雙向2車道，全長5.45公里，工程內容包含淡金路高架橋、中正東路車行箱涵、河側平面道路、基督書院高架橋、中央北路車行箱涵、立德路高架橋及新建自行車道等等，發包工程費約44.69億元，工期約60個月。

支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，淡北道路受行政院拖延2年多，若2020年能發包出去，金額就可減少很多，前院長蘇貞昌因選舉考量，導致經費成本提高，還是無法一次就招標出去。

新北市議員鄭宇恩指出，淡北道路施工期間影響淡水聯外交通甚劇，對潛在廠商來說，要提出雙北滿意的交通維持計畫已是一大挑戰。加上台北市長蔣萬安迄今仍未表態支持，除了需要新北市政府拿出交通專業積極協助廠商，恐怕更需要市長侯友宜親自出馬。

市議員陳偉杰表示，淡北道路第一次流標不意外，淡水等這條路多年，中央核定下來，但核定金額跟目前原物料有落差，希望市府把落差補足，下次可以讓廠商順利，把市場價格反映在金額上。

新北市工務局長祝惠美指出，流標主要有三個原因，第一，國內嚴重缺工缺料，現有營造能量難以負荷，預算若能提高，就能增加得標競爭力。

第二，工區位於淡水河跟捷運淡水線中間，施工進出動線不利運送器具及物資等，就現有工期還說難以完成。第三，道路全線包含高架、平面及地下段，其中地下段高風險，能做的國內廠商不多，需搭配為數不多的專業工班，原要求投標廠商要預先找好工班，並交意向書，造成廠商卻步。