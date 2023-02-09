空拍／安坑輕軌將通車 空中視角看斜張結構安心橋

安坑輕軌終於要通車了，雖施工期間遭遇大環境缺工缺料及疫情影響，工程於2022年12月11日完成初勘，並於12月27日完成履勘前改善事項並報請交通部履勘，交通部於2023年1月14日完成履勘作業，2月2日終獲交部部核准營運許可函，交由新北市政府籌備接續的通車營運事宜。新北捷運局及新北捷運公司在完善各項準備作業後，將於2月10日下午舉行通車典禮，十三時發出首班列車，列車也開始試營運一個月。

自2月10日通車日起至3月12日止，凡持電子票證於進出站時刷卡皆可免費搭乘，無電子票者須購買單程票，試營運營業時間為上午10點至下午6點。而在票價方面，安坑輕軌票價比照淡海輕軌採階梯費率制，一段票價為20元，最高25元。尖峰時刻班距為15分鐘，在人口密集的K06安康站至K09十四張站間加開「區間車」，其重疊班距為7.5分鐘一列車。預期可提供安坑居民往返雙北都會區，減少15至20分鐘時間。

安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站分別為K01雙城、K02玫瑰中國城、K03台北小城、K04耕莘安康院區、K05景文科大、K06安康、K07陽光運動園、K08新和國小與首站K09十四張，與新北環狀線銜接，可轉乘到新店、中和、板橋及土城等區域。

捷運十四張站由兩棟建築所構成，建築外觀設計採用「家屋」斜面屋頂的意象，與周圍住居融為一體，就像是社區的一部分，增添了親和感，此站也是輕軌最大的車站。

安坑輕軌的地標建築安心橋，是列車一駛出K09十四張站跨越新店溪的橋梁。安心橋長度502公尺，是用三跨連續不對稱的斜張橋建構，橋塔高130公尺，最大跨距225公尺，是全台最大跨距的軌道橋梁。

安心橋在跨過新店溪的河道只矗立兩座的橋墩，是因為此河段附近已有秀朗橋、捷運環狀線高架橋及中安大橋等三座橋梁。 為避免恐颱風帶來的豪大雨水位高漲時，可能因橋墩數目過多，阻礙水流，造成洪災或危及橋梁安全。因此安心橋在河川高灘地上只座落兩個橋墩。因此有了225公尺的超大跨距;而另一側跨距則只有150公尺，造成橋面受不平均，在力學的考量下，橋塔也設計成傾斜狀，成了安坑輕軌的地標。

安坑輕軌列車在經過安心橋後，軌道以高架的方式進入人口稠密區。在一個大彎處設置了K08新和國小站，高架在安和路上方往安坑方向行走。在跨過中安橋的引道及國道高速公路後，進入K07陽光運動公園站，再直行安和路，在與安康站交界前設置了K06安康站。

K06安康站設計可讓列車折返的車站。考量安坑輕軌在K09十四張站到K06安康站間，是人口密度與運量最高的地方，為了有效達到運能的需求，除了列車除運行K9到K1的「全程車」之外，還有運行在K9與K6間的「區間車」，因此部分 列車在此折返。有效提供不同人流的運能需求。

輕軌列車在出K06安康站後，跨過安坑重要的連外道路安康路，開始爬坡轉入安一路。列車的軌道也由高架轉為為平面道路行駛，在安忠路口設置K05景文科大站。自此列車雖有自己的專用車道，但也得和一般車輛一樣要停等紅綠燈，紅燈停、綠燈行。

隨著安一路直行，在車子路口設K04耕莘安康院區、僑信路設K03台北小城。接著列車又開始爬升安一路，軌道也和道路一同轉為高架後，來到K02玫瑰中國城站，這也是安一路唯一一座高架車站，在出K02玫瑰中國城站，軌道再次回到平面道路，就抵達終點站K01雙城站。隨後過山洞後在調車場迴轉，再由K01雙城站行駛回到K09十四張站。

安坑輕軌在K01雙城至K05景文科大行經安一路，安坑地區多為山坡地社區，為提升大眾運輸服務和因應輕軌通車後轉乘需求，規畫了4條公車接駁路線通往安坑輕軌站，分別為安坑1線「二叭子植物園-台北小城」、安坑2線「黎明清境-玫瑰中國城」、安坑3線「綠野香坡-安忠路」、安坑5線「五城社區-耕莘安康院區」，提供安坑居民方便的轉乘服務。班次為尖峰時刻每15分鐘一班，離峰30分鐘一班。

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