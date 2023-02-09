救內湖塞車沒特效藥 李彥秀：捷運早鳥4折效果恐有限

台北市長蔣萬安上任積極解決內湖塞車問題，並成立專案小組研議短中長期計畫，其中北捷正研擬「捷運推出四折早晚鳥票」，吸引民眾在離峰時間上班。不過深耕在地的港湖選區北市議員李彥秀認為「效果恐有限」。

李彥秀說，最根本的原因「目前已經有超優惠的公共運輸1280月票，」幾乎使用公共運輸的上班族都會購買月票，四折早鳥票完全不具競爭優勢；況且，要協調眾多企業調整上班時段，更是難上加難。

此外，內湖上班時間公車站大排長龍的問題，李彥秀說，市府規畫「加密公車班次」絕對是正確的作法，便捷大眾運輸會增加民眾搭乘意願，但民眾的習慣是要長期培養的，市政府切忌只有三分鐘熱度，或是一開始成效不如預期就立刻鳴金收兵。

李彥秀也提醒，短期而言，內湖的交通警察員額僅有42人，14個交通分隊中排名第8，「如果內湖交通問題北市最嚴重，沒理由交警員額是第8，」資源就應該投注在最嚴重最需要的地方。

李也提到，內湖都市計畫容納人口數為30.8萬人，目前內湖人口數已達27.3萬人，再加上大內湖科技園區超過21萬通勤人口，遠超出內湖可容納人口數量。長期而言，鼓勵企業前往北士科園區分流通勤人口，不但能減少內湖地區負擔，對台北均衡發展也是有利的方向。

李彥秀說，就階段而言，長期當然還是要靠捷運環狀線，民生汐止線做下去才有望根本改善內科的交通問題，這件事情，柯市府八年繳了卷，蔣市長一定要積極努力爭取推動。

李彥秀則肯定蔣萬安市長對於解決內科交通問題的誠意，上任後，不但親自視察內科交通問題，也研擬具體政策。但是「市府不是急診室」、「市政沒有特效藥」，每天作一點，每月作一分，內湖交通問題一定能獲得改善。