快訊

「他們知道不會垮」餘震發生就往台灣中心跑…建築堅固原因曝

土敘震災已超過萬人死亡：土耳其違建「就地合法」釀災？

2023賀歲檔國片再度慘敗 產業觀察家：關鍵問題是這個

救內湖塞車沒特效藥 李彥秀：捷運早鳥4折效果恐有限

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市內湖科學園區塞車問題嚴重。圖／聯合報系資料照片
台北市內湖科學園區塞車問題嚴重。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安上任積極解決內湖塞車問題，並成立專案小組研議短中長期計畫，其中北捷正研擬「捷運推出四折早晚鳥票」，吸引民眾在離峰時間上班。不過深耕在地的港湖選區北市議員李彥秀認為「效果恐有限」。

李彥秀說，最根本的原因「目前已經有超優惠的公共運輸1280月票，」幾乎使用公共運輸的上班族都會購買月票，四折早鳥票完全不具競爭優勢；況且，要協調眾多企業調整上班時段，更是難上加難。

此外，內湖上班時間公車站大排長龍的問題，李彥秀說，市府規畫「加密公車班次」絕對是正確的作法，便捷大眾運輸會增加民眾搭乘意願，但民眾的習慣是要長期培養的，市政府切忌只有三分鐘熱度，或是一開始成效不如預期就立刻鳴金收兵。

李彥秀也提醒，短期而言，內湖的交通警察員額僅有42人，14個交通分隊中排名第8，「如果內湖交通問題北市最嚴重，沒理由交警員額是第8，」資源就應該投注在最嚴重最需要的地方。

李也提到，內湖都市計畫容納人口數為30.8萬人，目前內湖人口數已達27.3萬人，再加上大內湖科技園區超過21萬通勤人口，遠超出內湖可容納人口數量。長期而言，鼓勵企業前往北士科園區分流通勤人口，不但能減少內湖地區負擔，對台北均衡發展也是有利的方向。

李彥秀說，就階段而言，長期當然還是要靠捷運環狀線，民生汐止線做下去才有望根本改善內科的交通問題，這件事情，柯市府八年繳了卷，蔣市長一定要積極努力爭取推動。

李彥秀則肯定蔣萬安市長對於解決內科交通問題的誠意，上任後，不但親自視察內科交通問題，也研擬具體政策。但是「市府不是急診室」、「市政沒有特效藥」，每天作一點，每月作一分，內湖交通問題一定能獲得改善。

內湖科技園區 李彥秀 蔣萬安 塞車 北捷 捷運環狀線

延伸閱讀

鬱金香展登場！蔣萬安：鬱金香為土耳其國花 為災區祈福

轟蔣萬安政見恐跳票打自己人？ 秦慧珠：讓在野罵是藍失職

沒「邊緣化柯文哲」蔣萬安今晚將親自陪柯P賞燈會

北市搜救隊救出生還者 蔣萬安:謝謝在黑暗中帶來希望

相關新聞

救內湖塞車沒特效藥 李彥秀：捷運早鳥4折效果恐有限

台北市長蔣萬安上任積極解決內湖塞車問題，並成立專案小組研議短中長期計畫，其中北捷正研擬「捷運推出四折早晚鳥票」，吸引民眾...

北市推機車駕訓補助 考過再享停車免費1個月

推廣機車考照前先上駕駛訓練，台北市交通局今天宣布加碼優惠措施，除了在6家業者上完課並考到駕照後可以申請1300元補助，還...

北市府3年輕副發言人昨走馬上任 「前輩們」給建言

台北市長蔣萬安上任逾1個月，市府發言人團隊到位，除了發言人羅旺哲，3位副發言人徐政璿、蔡畹鎣、蕭羽耘昨天走馬上任，平均年...

鬱金香展登場！蔣萬安：鬱金香為土耳其國花 為災區祈福

台北市春季花展三部曲，繼首部曲「三層崎花海」登場後，第二部曲士林官邸鬱金香展今天登場，台北市長蔣萬安今天出席開幕，蔣萬安...

內湖科技園區專車2月14日起增加12班次 3月份擬闢新路線

為解決內湖科技園區交通壅塞問題，北市交通局規劃自2月14日起，新增12班次的早上尖峰時段內科通勤專車，至多可載運480人...

蔣團隊較勁？柯文哲帶前首長賞燈 秦慧珠：為聲量搏版面

台灣燈會登場，台北市長柯文哲今天晚間七點半將與妻子陳佩琪賞燈會，北市府由市長蔣萬安親自接待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦