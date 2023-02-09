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北市府3年輕副發言人昨走馬上任 「前輩們」給建言

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨議員黃瀞瑩曾於前市長柯文哲任內擔任副發言人，今提建議予市府發言人團隊。圖／黃瀞瑩提供
民眾黨議員黃瀞瑩曾於前市長柯文哲任內擔任副發言人，今提建議予市府發言人團隊。圖／黃瀞瑩提供

台北市長蔣萬安上任逾1個月，市府發言人團隊到位，除了發言人羅旺哲，3位副發言人徐政璿、蔡畹鎣、蕭羽耘昨天走馬上任，平均年齡27歲引熱議。民眾黨議員、前北市府副發言人黃瀞瑩與林珍羽提建議，盼年輕新血能將蔣市府政策說清楚。

北市府昨天宣布新增3名副發言人，分別為30歲媒體人徐政璿、新北市政府前副發言人27歲蔡畹鎣、國民黨青年團前執行長24歲蕭羽耘。北市府表示，市府團隊的目標是打造「服務型」政府，延攬優秀的年輕新血加入，強化市府對外溝通、促進市政推動。

民眾黨2位議員均曾於前市長柯文哲任內擔任副發言人。黃瀞瑩表示，非常開心看到更多年輕人願意參與政治，希望3人能夠如實轉達年輕世代需求，也將蔣萬安政策講得更清楚，盼年輕人參與可拉近蔣萬安與年輕世代的距離。

議員林珍羽認為，年輕新血加入市府團隊，確實是一個與外界不錯的溝通方式，也是年輕人可發揮的舞台，在市府學習層面廣、進步幅度大，有助於個人未來發展，是很好的歷練。

林珍羽指出，目前蔣市府團隊的媒體掌握，並不是很完整，以台灣燈節的發言人系統來看，近期常因資訊不足，後續需不斷糾正，如今3位副發言人上線，盼在搜集各方輿情能改善此狀況。未來也會以過來人角度，持續監督市府。

民眾黨議員林珍羽曾於前市長柯文哲任內擔任副發言人，今提建議予市府發言人團隊。本報系資料照／記者楊正海攝影
民眾黨議員林珍羽曾於前市長柯文哲任內擔任副發言人，今提建議予市府發言人團隊。本報系資料照／記者楊正海攝影

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