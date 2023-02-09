快訊

土敘震災已超過萬人死亡：土耳其違建「就地合法」釀災？

2023賀歲檔國片再度慘敗 產業觀察家：關鍵問題是這個

相隔801天室內口罩終解禁 張上淳說明放寬4原因

強震引發老舊建物疑慮 北市公辦都更門檻擬調降

中央社／ 台北9日電

土耳其敘利亞強震死傷嚴重，無數建築損壞或倒塌。台北市都更處今天表示，市民重視居住耐震安全，將研議降低公辦都更受理意願門檻，政府提早進場，加速都更，估2月底公布政策新方案。

北市都市更新處發布新聞資料指出，台北市全市屋齡30年以上老舊建物約有9萬8000棟，土耳其敘利亞發生強震後，引發市民重視遭遇強震災害來襲的居住安全。

北市都更處表示，多年來招募民間專業團隊，公私協力推動公辦都更，將加速研議降低受理意願門檻，以提早進場整合居民意見為目標，及協助擴大輔導等，加速都更效率，預估2月底公布政策新方案。

都更處表示，公辦都更案是由政府主導推動，擔任實施者，不以利潤為導向，較具公信力，因民間業者對老舊社區都更案，需長時間整合產權複雜的居民想法，如分配、分回坪數大小等，較無接手意願，透過政府提早進場協調，更有利於都市更新效率。

都更處指出，自2015年啟動公辦都市更新政策，至今已累積推動30案，正研議降低第一階段整合意願門檻，讓更多市民受惠，並提供優質、多元的專業服務，讓市府資源提早進場，進一步打造韌性、耐災的宜居城市。

都更 北市 強震

延伸閱讀

土敘震災已超過萬人死亡：厄多安「承認缺失」、土耳其的違建漏洞

外交部長吳釗燮今早赴土耳其辦事處慰問 表達堅定支持

北市中小學開學「量體溫再入校」 口罩政策配合中央

援助土耳其敘利亞震災 芥菜種會開放新北、花蓮、台南3處捐物資

相關新聞

北市推機車駕訓補助 考過再享停車免費1個月

推廣機車考照前先上駕駛訓練，台北市交通局今天宣布加碼優惠措施，除了在6家業者上完課並考到駕照後可以申請1300元補助，還...

北市府3年輕副發言人昨走馬上任 「前輩們」給建言

台北市長蔣萬安上任逾1個月，市府發言人團隊到位，除了發言人羅旺哲，3位副發言人徐政璿、蔡畹鎣、蕭羽耘昨天走馬上任，平均年...

鬱金香展登場！蔣萬安：鬱金香為土耳其國花 為災區祈福

台北市春季花展三部曲，繼首部曲「三層崎花海」登場後，第二部曲士林官邸鬱金香展今天登場，台北市長蔣萬安今天出席開幕，蔣萬安...

內湖科技園區專車2月14日起增加12班次 3月份擬闢新路線

為解決內湖科技園區交通壅塞問題，北市交通局規劃自2月14日起，新增12班次的早上尖峰時段內科通勤專車，至多可載運480人...

蔣團隊較勁？柯文哲帶前首長賞燈 秦慧珠：為聲量搏版面

台灣燈會登場，台北市長柯文哲今天晚間七點半將與妻子陳佩琪賞燈會，北市府由市長蔣萬安親自接待。

轟蔣萬安政見恐跳票打自己人？ 秦慧珠：讓在野罵是藍失職

台北市長蔣萬安上任已一個多月，目前衛生局長仍是「代理職」。北市議員秦慧珠今天出席士林官邸鬱金香展受訪表示，蔣萬安去年選舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦