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鬱金香展登場！蔣萬安：鬱金香為土耳其國花 為災區祈福

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香展開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香展開幕。記者林麗玉／攝影

台北市春季花展三部曲，繼首部曲「三層崎花海」登場後，第二部曲士林官邸鬱金香展今天登場，台北市長蔣萬安今天出席開幕，蔣萬安說，這次台灣燈會在台北，十二個行政區其中士林區花燈在北藝中心，希望民眾到士林賞花，晚上可以賞花燈、逛逛夜市、吃吃美食。

因土耳其遭逢強震死傷慘重，蔣萬安致詞也提到，除了大家都知道鬱金香是荷蘭的國花，其實也是土耳其的國花，因這幾天土耳其發生大地震，希望大將也能為災區人民祈福，也為台灣遠赴災區協助救災的搜救英雄加油打氣。

蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香展開幕，還有遠道而來的日本礪波市長夏野修偕同貴賓為鬱金香展揭開序幕。蔣萬安說，每年的鬱金香展都讓民眾非常驚艷，鬱金香屬於高緯度國家種植的花種，台灣屬於亞熱帶，台灣克服栽種困難，種植20多個品種鬱金香，不同顏色代表不同花語，他也謝謝日本的好朋友特別給台灣特別品種的花球，另外，每年鬱金香花展規畫都有荷蘭朋友協助，這次展區也融入裝置藝術，包括荷蘭風車等，民眾可以在2月14日西洋清人節前後來賞花，感受美麗浪漫氛圍。

北市工務局公園處表示，2023士林官邸鬱金香展是以「遇見愛」為主題，今年共栽植超過13萬株、20種以上鬱金香，不同顏色的鬱金香代表不同的花語，處長黃淑如指出，公園處配合今年遇見愛的主題，員工們也親自打造一系列沉浸式展區，展區內的裝置物如荷蘭風車、木鞋、繪馬、行李箱等，都是同仁手工製作，運用大型裝置物，讓民眾身歷其境，與之互動，給您新體驗，美照拍不完。

其中展區首先映入眼簾的是羅曼蒂克的荷蘭「庫肯霍夫鬱金香公園」經典場景，將荷蘭三寶鬱金香、風車、木鞋呈現於大門口，走進園區彷彿來到愛的國度「荷你相遇」；接著往前走，公園處將日本祈願儀式搬進園區內，紙鶴裝置物代表幸運、感恩、長壽以及對愛情專一的形象，復刻愛心繪馬，讓民眾許願。

另外，在百花盛開的季節中，將浪漫的白色鋼琴置於花海中央，襯著大片鬱金香，宛如韓劇裡才會出現的唯美場景；富有情調的大型泡泡讓人充滿對愛情的嚮往，就像宮崎駿電影裡「崖上的波妞」；這次展區也打造「愛情不期而遇」場景，搭配腳踏車、旋轉木馬、行李箱、站牌、演奏家等電影元素及浪漫的雨傘隧道。

台北市春季花展三部曲，繼首部曲「三層崎花海」登場後，第二部曲士林官邸鬱金香展今天登場。記者林麗玉／攝影
台北市春季花展三部曲，繼首部曲「三層崎花海」登場後，第二部曲士林官邸鬱金香展今天登場。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香展開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香展開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香展開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香展開幕。記者林麗玉／攝影

鬱金香 荷蘭 蔣萬安

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