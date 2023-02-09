內湖科技園區專車2月14日起增加12班次 3月份擬闢新路線

為解決內湖科技園區交通壅塞問題，北市交通局規劃自2月14日起，新增12班次的早上尖峰時段內科通勤專車，至多可載運480人，減少240輛汽、機車進入內湖區，交通局透露，目前正在規劃其他路線，預計3月份會再增加班次，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸上下班。

為了強化內科地區通勤時段公車服務量能，北市公運處統計搭乘量較高的9條內科通勤專車，已協調公車營運業者，自2月14日起平日上午尖峰時段加開班次，共計加開12班次，屆時內科通勤專車服務將提升至142班，再加上預約跳蛙公車41班，總計183班次，民眾可多加搭乘公車。

新增班次有內科通勤專車7（增加09:40）、8（增加08:05）、12（增加07:30）、16（增加07:15）、17（增加07:55）、18（增加08:00）、19（增加07:55）、市府直達車（增加08:15、08:45）及圓山直達車（增加07:40、07:55、08:28）等9線。

公運處表示，內科通勤專車在COVID-19疫情發生後，運量也維持穩定，沒有明顯下降，顯示公車路線符合需求、乘客使用黏著度高；不過下班尖峰，因為時間分散，所以沒有專車需求，還是要看實際狀況調整。

公運處說，只要段次載客數超過40人次以上，就會請業者評估是否要新增班次，加開的9條路線在上班尖峰需求很高，都會超過40人次，若每班次最少載運20人，12班次就能載運240人，以1人1車計算，至少可以減少240輛汽、機車進入內科，減緩交通壅塞狀況。

公運處透露，目前正在規劃其他新的內科通勤專車路線，還沒有明確方向，但可能會朝捷運站點來做，就如同捷運圓山站開闢直達車，只要使用量高就會新闢，預計3月份會上路。