蔣團隊較勁？柯文哲帶前首長賞燈 秦慧珠：為聲量搏版面

台灣燈會登場，台北市長柯文哲今天晚間七點半將與妻子陳佩琪賞燈會，北市府由市長蔣萬安親自接待。

由於這次柯除找妻子陳佩琪賞燈，也找來前柯市府首長，包括觀傳局前局長劉奕霆、文化局前局長李麗珠等人看燈會，國民黨台北市議員秦慧珠表示，柯文哲帶市府官員看燈會，是要增加自己的聲量、博自己的版面，增加選總統的籌碼。

秦慧珠今天上午出席士林官邸鬱金香展活動，會前受訪被問及柯文哲晚間帶妻子、市府前發言人陳智菡、市府前首長，包括先前籌辦燈會的觀傳局前局長劉奕霆、文化局前局長李麗珠、還有幕僚社會局長周榆修、民眾黨立委邱臣遠、民眾黨北市黨部主委林國成、民眾黨北市議員賞燈會。

媒體今也問秦慧珠，先前台灣燈會遭質疑宣傳不力，柯文哲這次特地帶前市府團隊賞燈，是否有較勁意味？秦慧珠說，柯文哲將已經鳥獸散的前市府官員凝聚起來，她覺得是希望對柯自己加分，但是否暗指蔣萬安？酸蔣萬安宣傳不力？這就要柯文哲自己回答。