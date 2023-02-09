轟蔣萬安政見恐跳票打自己人？ 秦慧珠：讓在野罵是藍失職

台北市長蔣萬安上任已一個多月，目前衛生局長仍是「代理職」。北市議員秦慧珠今天出席士林官邸鬱金香展受訪表示，蔣萬安去年選舉九月時提出「長照三箭」政見，並表示要在六個月完成，包括長照床位增加五百床、民間長照加入每床每月2萬元補助、老人遠距救援及長照輔具補助等，不過現在衛生局長還找不到人，建議應該盡快將代理衛生局長真除。

秦慧珠也被問及，會不會擔心被說「自己人打自己人？」秦慧珠說，昨天我寫完臉書後，就發給副市長李四川與蔣萬安，讓他們第一時間掌握，我們自己人不認真監督，讓在野黨來罵，是國民黨失職。

秦慧珠今天表示，目前北市府各局處首長都到位，唯獨衛生局長還處於代理狀態，由副局長代理，很多政策推動是需要考慮的，但卻還沒有一位正式的局長，因此她的第一個感覺，就是蔣萬安從去年就職到現在一多月，所有首長包括二級機關都到位，為什麼衛生局長這麼難找，找了一個半月，還找不到衛生局長，是現有衛生局長能力不行？還是有其他更高明人士，在外面目前暫時無法到市府卡住，應該盡快將衛生局長真除。

秦慧珠說，蔣萬安的選舉政見長照三箭，包括長照床位增加五百床，目前台北市立聯合醫院只有273床，將來要變成737床，僅剩下四個半月，要如何生將來五百床長照，這需要蔣萬安緊盯衛生局，要好好做到。

秦慧珠也提到，蔣萬安也喊要民間長照加入，提供每床每月兩萬元補助，這是否要編列追加預算，追加預算何時送到議會？編多少錢，也要給議會答案？

第三，蔣萬安也提到，每個老人要遠距離的救援，所有長照輔助，可以補助每個老人每月一千兩百元，這個方案如何？老人如何申請也不知道？長照三箭如果政見是一年兩年完成，我們不擔心，不過他給自己六個月時間，但現在連衛生局長都找不到人，要如何去執行政策？完成長照三箭？

被說自己人打自己人？秦慧珠說，昨天我寫完臉書後，就發給副市長李四川與蔣萬安，讓他們第一時間掌握，我們自己人不認真監督，讓在野黨來罵，是我們國民黨失職。