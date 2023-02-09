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北台合作平台邀青年提政策新點子 最高獲得10萬獎金

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市城鄉局指出，今年以「攜手新世代、開創新未來」為合作主軸，廣徵全台青年朋友對市政各部門提出創新政策建議及計畫。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局指出，今年以「攜手新世代、開創新未來」為合作主軸，廣徵全台青年朋友對市政各部門提出創新政策建議及計畫。圖／新北市城鄉局提供

由北北基桃竹竹苗宜8縣市組成的「北台合作平台」，今年邁入第20年。新北市今年為北台合作平台的主政縣市，以「青年創議市集」為主題，邀請全台18歲至35歲的青年組隊提出政策新點子，只要通過兩階段評選的團隊，不僅能獲得最高10萬元獎金，其政策有機會供政府部門採用。

新北市城鄉局指出，提案議題共有9大類，分別為防災治安、文化教育、健康社福、交通運輸、產業發展、環境資源、休閒遊憩、原客新移、都市發展；議題須設定為北台8縣市內議題，及跨及兩縣市以上議題為佳。

青年提案競賽分為兩階段，第一階段為初選，報名截止後會邀集相關領域專家組成評審委員會，進行初選評審會議，預計今年4月公布通過初選的團隊，並在5月至8月進行創議實體工作坊，所有通過初選的團隊將透過工作坊提交「政策提案計畫書」。

第二階段為決選，評審委員會根據創新性及可行性、提案未來發展性等項目，預計評選出10組團隊，並於今年底舉辦成果發表會，金獎團隊可獲得最高10萬元，銀獎7萬元、銅獎5萬元、優選2萬元。

北台合作平台的青年提案計畫，以徵件競賽搭配培訓工作坊的形式進行，對於跨域治理、公共議題有興趣的青年都可參加，每個團隊以6人為原則。報名時間為即日起至3月20日下午17時截止，2月20日預計舉辦青年提案徵件說明會。

城鄉局指出，今年以「攜手新世代、開創新未來」為合作主軸，廣徵全台青年朋友對市政各部門提出創新政策建議及計畫，跨世代合作開創新作為，為20歲的北臺注入新活力也為各縣市的政策開創新亮點，相關訊息可關注「北臺區域發展委員會」及「我愛陳香菊(新北城鄉局)」臉書專頁。

青年 團隊

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