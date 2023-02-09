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不用跑遠賞櫻花 八里區公所分享多個賞花秘境

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
八里北52寒櫻刻正綻放中，是鮮為人知的秘境。圖／八里區公所提供
八里北52寒櫻刻正綻放中，是鮮為人知的秘境。圖／八里區公所提供

春暖花開，隨著天氣逐漸回溫，新北市櫻花處處開放，八里也有多處私密賞櫻景點，不用跑遠就能觀賞，八里區公所表示，民眾不妨把握花季盛開時節，邀請家人朋友一起來趟八里左岸賞櫻之旅。

八里校園就可賞櫻，位於八里忠孝路上的大崁國小，從校園圍牆外就可以看到滿滿粉嫩櫻花，大崁國小家長會會長謝昆原表示，校園中的櫻花是2013年1月8日由日本李登輝之友會捐贈的河津櫻，在校方細心養護下，近兩年生長狀況良好，花況極佳，吸引不少路過民眾停下腳步賞花。

八里北52往代天府奉天宮路上，拐過第3個彎，入目就可以看到整片粉嫩櫻花，原來是民眾朱進益悉心栽植，目前寒櫻刻正綻放中，花期約剩1週，後方還有含苞待放的八重櫻，等待綻放時刻到來，鮮為人知的秘境，可以慢慢捕捉櫻花不同角度的美。提醒周邊停車空間有限，務必留意安全。

位於北50的八里療養院，院區內有豐富的景觀及美麗可眺望台灣海峽的開闊視野，一直是新北的賞櫻秘境，園區內櫻花由院方自民國101年起陸續種下，以山櫻花與八重櫻為最主。目前櫻花盛開落英繽紛，園區內希望池內櫻花點點，即使下雨天也很美。

八里區長林俊宏表示，八里依山傍海，擁有絕佳海景與觀光資源，立春過後，多處櫻花綻放，除了上面地點外，後續還有西龍巖八重櫻、八里愛維養護中心與愛心教養院吉野櫻等多處櫻花含苞待放中，歡迎民眾來八里欣賞各種浪漫櫻花綻放美景，也可以順遊八里特色景點，來趟浪漫櫻花小旅行。

八里大崁國小內的河津櫻，近兩年花況極佳，吸引路過民眾停下腳步賞花。圖／八里區公所提供
八里大崁國小內的河津櫻，近兩年花況極佳，吸引路過民眾停下腳步賞花。圖／八里區公所提供

位於八里忠孝路上的大崁國小，從校園圍牆外就可以看到滿滿粉嫩櫻花。圖／八里區公所提供
位於八里忠孝路上的大崁國小，從校園圍牆外就可以看到滿滿粉嫩櫻花。圖／八里區公所提供

櫻花 八里 賞櫻

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