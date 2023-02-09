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沒「邊緣化柯文哲」蔣萬安今晚將親自陪柯P賞燈會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午赴士林官邸鬱金香花展開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午赴士林官邸鬱金香花展開幕。記者林麗玉／攝影

台灣燈會登場，北市前市長柯文哲因開幕舞台站位淪「邊緣人」，引熱議，柯文哲今天晚間七點半將與妻子陳佩琪賞燈會，北市府則由市長蔣萬安親自接待，對於蔣萬安親自接待是否要撇「邊緣化柯文哲」的外界觀感？蔣萬安今表示，因為前市長柯文哲來，身為主辦方，他就要親自接待，這是很自然的事情。

由於這次柯文哲除了與妻子陳佩琪賞燈會，柯也找來前柯市府首長，包括觀傳局前局長劉奕霆、文化局前局長李麗珠等人看燈會，都是這次參與籌辦的前首長，媒體也問蔣萬安，是否有與蔣市府較勁意味？蔣萬安今說，「我們其實非常歡迎，這終究也是柯市長的市府團隊，去年就規畫安排準備，非常感謝，我們就是接續把它辦好，大家都希望，愈多人來欣賞愈好。」

蔣萬安今天也推薦柯文哲必看的花燈，蔣說，這次四個展區很特別，他自己個人很喜歡松菸文創有一隻小兔子，每半個小時會從箱子跳出來，那個燈飾很可愛，很多小朋友很喜歡，有朋友拍照打卡都會傳給他，還有很多民間企業贊助的燈區，包括全聯在一零一對面，特別請到土耳其團隊來設計，也特別對土耳其受災民眾表達哀悼。

蔣萬安今天上午赴士林官邸鬱金香花展開幕，對於將親自接待柯文哲晚間賞燈會，蔣萬安今上午受訪表示，主要是柯市長來，前市長來，身為主辦方就要親自接待，這是很自然的事情。

對於柯文哲也找前首長看花燈，是否有要與蔣團隊較勁意味？蔣萬安笑稱，「不會，我們其實非常歡迎，這終究也是柯市長的市府團隊，去年就規畫安排準備，非常感謝，我們就是接續把它辦好，大家都希望，愈多人來欣賞愈好。」

蔣萬安 柯文哲 台灣燈會

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