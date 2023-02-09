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宗博館辦跨宗教音樂會 展現宗教友誼也為土、敘祈福

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中國回教協會榮譽理事長倪國安（右）將一頁式「古蘭經」捐給世界宗教博物館，由創辦人心道法師（左）接受。圖／世界宗教博物館提供
中國回教協會榮譽理事長倪國安（右）將一頁式「古蘭經」捐給世界宗教博物館，由創辦人心道法師（左）接受。圖／世界宗教博物館提供

世界宗教博物館發展基金會主辦「彈琴說愛音樂會」昨晚在輔大淨心堂登場，靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師與各宗教代表齊聚，用音樂慶祝宗教間的友誼，以寧靜一分鐘為土耳其、敘利亞強震及地球平安祈福，傳遞宗博館「尊重、包容、博愛」的創館理念，也呼應聯合國「跨宗教和諧週」的精神。

響應聯合國每年2月第一個星期的「跨宗教和諧週」，宗博館連續5年以不同主題、形式在台灣舉辦活動，今年與天主教會台灣地區主教團、輔仁大學校牧室、非政府組織「愛與和平地球家」（Global Family for Love and Peace，GFLP）合作舉辦音樂會，莊嚴而神聖。音樂會安排不同宗教信仰、文化背景的表演者，大家以音樂為橋梁，不分彼此的交流與對話，凝聚不同宗教信仰的力量。

心道法師與天主教會台灣地區主教團總主教鍾安住、中國回教協會榮譽理事長倪國安、台灣基督東正教會李亮神父、台北清真寺董事初雅士、中華天帝教總會秘書長劉曉萍，超越宗教界線的藩籬，帶領全場參加者開啟手上的LED蠟燭，在天主教的聖堂寧靜一分鐘，為生態永續、世界平安共同祈願，也追思剛離世的佛光山開山宗長星雲大師、天主教榮休總主教狄剛兩位宗教領袖。

「世界因差異而美麗，因相通而和諧」心道法師表示，創建宗博館，就是希望不同宗教間可以對話，彼此了解，共同創造世界和平。期盼跨宗教聯合起來，共同推廣如何愛地球，如何愛人民，如何愛世界。即使信仰不同，只要開啟慈悲與智慧，宗教的愛可以連結大家，一起合作奉獻給地球生態，世界將更美好。

鍾安住也說，各宗教代表共聚一堂，欣賞不同宗教的音樂之美，感受彼此的愛，促進宗教間的交談，相當有意義。高齡95歲的倪國安很高興參與此次盛會，感謝有機會活在人間天堂，跟著心道法師一起推動愛地球、愛和平。初雅士認為，宗教間可以對話，就是世界和平的前提，大家一起往世界和平而努力，是一件美好的事。

節目中有個特別的儀式，倪國安將來自伊斯蘭教第一大聖城麥加、全一頁完整114章節的「古蘭經」，捐贈給世界宗教博物館，希望更多的人能夠學習及了解伊斯蘭教。心道法師上台接受這份珍藏近50年的禮物，並回贈世界宗教博物館錦旗，展現跨宗教的情誼。

世界宗教博物館發展基金會主辦的跨宗教「彈琴說愛音樂會」，2月8日晚間在輔大淨心堂登場。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館發展基金會主辦的跨宗教「彈琴說愛音樂會」，2月8日晚間在輔大淨心堂登場。圖／世界宗教博物館提供
靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師（右），與天主教會台灣地區主教團總主教鍾安住（左）上台分享感想。圖／世界宗教博物館提供
靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師（右），與天主教會台灣地區主教團總主教鍾安住（左）上台分享感想。圖／世界宗教博物館提供
各宗教代表以寧靜一分鐘祈福。圖／世界宗教博物館提供
各宗教代表以寧靜一分鐘祈福。圖／世界宗教博物館提供
靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師（左），回贈世界宗教博物館錦旗給中國回教協會榮譽理事長倪國安（右），展現跨宗教的情誼。圖／世界宗教博物館提供
靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師（左），回贈世界宗教博物館錦旗給中國回教協會榮譽理事長倪國安（右），展現跨宗教的情誼。圖／世界宗教博物館提供

法師 博物館 音樂會

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