惜食減碳又環保 原粹蔬食作蛋糕用板豆腐邊角料製成

民眾去餐廳吃不完剩菜是常態，新北市農業局長年推動惜食，透過惜食分享餐廳計畫，媒合全台各地小農及餐廳，使用蔬果格外品。其中位於新店素食餐廳的原粹蔬食作，招牌「野菜咖喱飛龍頭」即是使用板豆腐、木耳、毛豆與格外品紅蘿蔔，餐後甜點則是由板豆腐邊角料製成，吃起來卻是一道口感綿密的「蛋糕」，令人驚艷。

據統計，台灣光一年廚餘回收量就高達50萬噸，處理廚餘過程中又會排放溫室氣體，造成地球環境的負擔。為減少食物浪費，新北市農業局推動「惜食分享餐廳計畫」，其中原粹蔬食作是最早響應加入成為惜食分享餐廳的成員之一。

農業局指出，原粹蔬食作的拿手料理是「野菜咖喱飛龍頭」，使用板豆腐混合打碎的木耳、紅蘿蔔及毛豆製成丸子，煎至金黃色後淋上咖哩醬汁，放上黃瓜和香蕉。這道料理除飛龍頭會使用格外品紅蘿蔔外，煮湯用的海帶還會再調味製成小菜，甚至餐後也是使用板豆腐邊角料製成，不含任何雞蛋的「蛋糕」，口感綿密，令人驚艷。