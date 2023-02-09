惜食減碳又環保 原粹蔬食作蛋糕用板豆腐邊角料製成
民眾去餐廳吃不完剩菜是常態，新北市農業局長年推動惜食，透過惜食分享餐廳計畫，媒合全台各地小農及餐廳，使用蔬果格外品。其中位於新店素食餐廳的原粹蔬食作，招牌「野菜咖喱飛龍頭」即是使用板豆腐、木耳、毛豆與格外品紅蘿蔔，餐後甜點則是由板豆腐邊角料製成，吃起來卻是一道口感綿密的「蛋糕」，令人驚艷。
據統計，台灣光一年廚餘回收量就高達50萬噸，處理廚餘過程中又會排放溫室氣體，造成地球環境的負擔。為減少食物浪費，新北市農業局推動「惜食分享餐廳計畫」，其中原粹蔬食作是最早響應加入成為惜食分享餐廳的成員之一。
農業局指出，原粹蔬食作的拿手料理是「野菜咖喱飛龍頭」，使用板豆腐混合打碎的木耳、紅蘿蔔及毛豆製成丸子，煎至金黃色後淋上咖哩醬汁，放上黃瓜和香蕉。這道料理除飛龍頭會使用格外品紅蘿蔔外，煮湯用的海帶還會再調味製成小菜，甚至餐後也是使用板豆腐邊角料製成，不含任何雞蛋的「蛋糕」，口感綿密，令人驚艷。
原粹蔬食作老闆簡鉉堼、老闆娘柯詩語表示，原粹惜食與小農合作取得新鮮的蔬果，也設法讓一般在市場上容易被汰除的蔬果格外品物盡其用；每日餐點是限量供應，不會準備過量食材等客人上門，既減少廚餘又保證食材新鮮。此外，菜單也提供餐點照片與份量客製化，降低客人沒有吃完食物的機會，惜食成效顯著。
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