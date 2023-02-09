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「77老大」說中醫養生抗老 11日葫蘆墩文化中心開講
從中醫生華麗變身為百萬訂閱的知名Youtuber「77老大」，透過健康、美容、兩性關係的主題，以淺顯易懂、幽默機智的方式為大家解惑，每每創下數十萬至百萬以上的點閱率，本周六(11日)將到葫蘆墩文化中心，討論「養生美容抗老」議題，以中醫學理傳授居家簡單易行的青春凍齡武功秘笈，有興趣的民眾千萬不要錯過。
葫蘆墩文化中心表示，出生醫生世家、畢業於長庚中醫，卻放棄執業的「77老大」，於2018年進軍YouTuber圈，透過影片推廣中醫，希望藉由網路廣傳發布的影響力幫助更多人，以簡單易懂的方式傳達醫學即生活的概念。
影片內容延伸至美容保養、無痛減重，橫跨兩性感情探討，幽默且精闢的觀點，成了許多粉絲們的心靈導師，不到3年即超過百萬訂閱。至今他仍不忘初衷到偏鄉義診，持續與中醫理事會合作，積極宣導健康保養、身體調理的醫學知識。
「77老大」曾於受訪中表示，醫生每15分鐘可以為一位病人看診；但藉由一支15分鐘的影片，卻能影響成千上萬的人，他只是透過不同方式來當醫生，以此與更多人溝通。
本周六(11日)於「養生美容抗老」講座中，他將分享抗老五大秘訣，包括最具美容抗老、養生減肥、瘦身消水腫功效的方法及漢方藥材湯飲、春季養生藥膳，還有此生必學的養生穴道，可改善過敏及維持青春常駐，讓聽講民眾輕鬆領略保健之道。
葫蘆墩文化中心表示，本場講座活動採自由入場，歡迎民眾踴躍參加，當天入場的前60位民眾將贈送隨身酒精噴瓶文創品，更多活動訊息可至中心官網(https://www.huludun.taichung.gov.tw/)或粉絲專頁(https://www.facebook.com/huludun.taichung)查詢。
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