松山慈祐宮Q版媽祖 捷運站前喜迎眾生

新春期間適合到廟宇上香祈福，台北市松山慈祐宮在廟前廣場設有「慈祐媽祖護眾生，玉兔招財喜迎春」花燈，7米高的慈祐宮Q版媽祖在捷運松山站5號出口看護眾生，期待賞燈、路過的民眾都能獲得庇佑與祝福。主題花燈展示至19日。

松山區公所表示，松山車站周邊有慈祐宮、城隍廟或佛光山、慈濟等道場，因此今年燈節松山展區即以「民俗文化」、「祈福」作為主軸，串連「玉兔燈區」、「月宮後花園燈區」、「祈願燈區」及饒河街夜市，讓民眾日夜晚有不同的互動體驗。

松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，今年在廟前廣場設立「玉兔燈區」，以「媽祖賜福」為主題，打造7米高的慈祐宮Q版媽祖，以及招財兔、錫口立體字與燈樓等主題燈，主燈旁更設有首創的「影子怪物」互動區，民眾可以化身兔子，與牆上的兔子互動。