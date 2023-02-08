聽新聞
test
0:00 / 0:00
松山慈祐宮Q版媽祖 捷運站前喜迎眾生
新春期間適合到廟宇上香祈福，台北市松山慈祐宮在廟前廣場設有「慈祐媽祖護眾生，玉兔招財喜迎春」花燈，7米高的慈祐宮Q版媽祖在捷運松山站5號出口看護眾生，期待賞燈、路過的民眾都能獲得庇佑與祝福。主題花燈展示至19日。
松山區公所表示，松山車站周邊有慈祐宮、城隍廟或佛光山、慈濟等道場，因此今年燈節松山展區即以「民俗文化」、「祈福」作為主軸，串連「玉兔燈區」、「月宮後花園燈區」、「祈願燈區」及饒河街夜市，讓民眾日夜晚有不同的互動體驗。
松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，今年在廟前廣場設立「玉兔燈區」，以「媽祖賜福」為主題，打造7米高的慈祐宮Q版媽祖，以及招財兔、錫口立體字與燈樓等主題燈，主燈旁更設有首創的「影子怪物」互動區，民眾可以化身兔子，與牆上的兔子互動。
「玉兔燈區」除了有「慈祐媽祖護眾生，玉兔招財喜迎春」主題燈裝置外，市府也設立「燈會服務台」，民眾可用台北通APP瀏覽各展區地圖，查看花燈作品與設計理念，透過APP電子集章還可至服務台換取小禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言