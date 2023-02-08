瑞芳吉安里志工關懷弱勢 避免憾事再發生
瑞芳區吉安里今年首度召開志工會議，吉安里志工隊雖然人數不多，但不少志工都是身兼多職，將里內打理得很到位，里長謝永昌也希望志工們多關心左鄰右舍的弱勢家庭，有需要通報就立即給予協助，避免憾事發生。
吉安里的志工們身穿志願服務隊的背心，排排坐在一起開會，這是今年度首次召開志工會議，里長除了感謝志工長期以來的協助和支持，也特別提到日前的中和弱勢家庭的悲劇，希望志工們都可以多關心自己的左鄰右舍，以免憾事再度發生。
吉安里志工隊有環保志工還有關懷據點及銀髮俱樂部志工，不少志工都是身兼多職，尤其關懷據點的志工，更是每天排班打電話關心弱勢家庭，或是有民眾需要協助，就會立即協助通報。
吉安里里長謝永昌說，很感謝這些志工都把里民當自己家人一樣關心，雖然里內弱勢家庭不少，但是有這些志工不時的關心和給予協助，讓這些家庭都可以平安過日子。
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