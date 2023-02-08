淡水楓樹湖茶花開滿山頭 品種多樣色彩繽紛

淡水區楓樹湖園區種植許多的木蘭花，在農曆新年前後盛開，成為淡水的賞花祕境，在楓樹湖最裡面的石頭花園，種植超過一百多棵茶花正在盛開，品種有數十種，百花齊放相當美麗，歡迎民眾來賞花。

楓樹湖再生農園發展協會理事長張錫練表示，在楓樹湖裡面的石頭花園，是社區過去長期打造的新亮點，裡面不只有木蘭花，還有櫻花以及目前正在盛開的茶花，光是茶花的品種就有超過數十種，大多都是重瓣大茶花，這也吸引許多遊客在登山步道的同時，進到花園來觀賞茶花。

遊客表示，他先前才去陽明山花卉實驗中心，看過他們的茶花展，現在來到楓樹湖看到這裡的茶花可說是非常的驚喜與美麗，在楓樹湖看茶花可說是1加2的享受。

協會理事長張錫練說，這裡的茶花品種包括了，紅色情人節、貴夫人、九曲、白六角及玉玫瑰等等，最大的花朵有開到一個手掌這麼大，理事長也歡迎大家可以多到楓樹湖賞花，走登山步道，也是一個春暖花開旅行不錯的選擇。