汐止湖前街人行道濕滑 修剪樹木清洗鋪面

汐止區湖前街110巷，是水蓮社區二千多戶唯一的聯外道路，不過，沿線的人行道下雨天濕滑不好走，還曾經有民眾走路滑倒，另外，晚上也有照明不足的問題，所以，新北市議員張錦豪就要求相關單位修剪樹木，如果長青苔也進行清洗改善，保障行人安全。

湖蓮里長翁春娟說，湖前街110巷是水蓮山莊唯一對外的聯絡道路，但是人行道紅磚道常常長青苔，汐止多雨這一段燈光又暗，所以，才會請議員張錦豪協助爭取改善，改善照明甚至長青苔的部分能夠定期清洗。

新北市議員張錦豪表示，很多民眾都在反應因為常常樹葉佈滿整個人行道，導致下雨天走過去相當濕滑，尤其冬天多雨樹葉又多，小葉欖仁樹一直在掉葉子，所以，因為這一段又有坡度，行人或是登山民眾走過去，容易滑倒很危險，也曾經多次有民眾經過滑倒。

張錦豪指出，在與相關單位討論後決定，第一部分請公所、清潔隊、社區一起加強清潔的工作，如果未來有長青苔，會請清潔隊進行清洗，第二部分請相關單位評估修剪樹木，減少落葉也提高晚上的照明度。