汐止南陽橋路面破損凹陷難行 議員要求重鋪

汐止區南陽大橋車流量很大，鄰近工業區大車進出頻繁，時間一久路況很差，不但路面凹陷不平，甚至連柏油底下的水泥都露出來，對於行經的汽、機車來說很危險，今(8)日新北市議員廖先翔就要求在今年度進行重鋪，讓行車更安全。

環河里長黃世和說，南陽街是屬於工業區重車很多，另外，也有很多汽機車通行，造成南陽街路面有很多的破損，路基也不穩，這一次議員廖先翔辦理會勘，也希望能夠針對部分路段做路基改善，以利人車通行。

新北市議員廖先翔表示，南陽街除了很多重車出入之外，很多上班族的民眾也都是藉由南陽街、環河街走北山大橋到台北市上班，除了汽車族也有很多機車族，但是因為工業區重車進出比較多，南陽大橋路面破損的比較嚴重，甚至都可以看到因為坑坑比較深，柏油幾乎都已經掉了，都可以看到底下水泥的部分，機車行駛時會相當危險，尤其高低差落差比較大的時候，機車可能就會傾倒。

廖先翔指出，為了讓用路人有更舒適的通行環境，建議區公所在今年度將南陽大橋的柏油路面全部重新鋪設，而不是用補丁的方式處理，讓路面有一致性的平整，如果可以的話，也希望公所下半年度或是會協助爭取更多的經費，往環河街、福德一、二路的方向延伸，讓整段南陽街更平整，用路人更安全。