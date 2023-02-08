電信箱擋道成「行人地獄」 淡水議員要求遷移

淡水區義山里活動中心前沿著奎柔山路到淡金路口，有許多的黃色回復式導桿，把馬路車流與行人分隔開來，但行人通行的路線中間卻有一座一個成人高度的電信設備箱擋住，新北市議員鄭宇恩要求中華電信要將電信箱遷移，讓行人有安全行走空間。

義山里長楊永麗表示，這一座電信設備箱設置在此，剛好阻擋行人通行，這一條通道是新北市最大也是最美麗的義山里活動中心與社區的重要走廊，中間卻有這麼一個大型設備箱，這讓經過的行人難以行走，有的都還走在馬路上與車爭道相當危險。

對此新北市議員鄭宇恩更邀集電信箱單位中華電信、新北市交通局、淡水區公所、台電公司等單位來到現場會勘。

由於義山里活動心里長都有辦許多的銀髮課程，因此來往的社區長輩非常多，也會有阿公阿嬤帶著孫子走這條通道的情況相當常見，長輩行人因為有路障走在黃色導桿外側，與車爭道險象環生，由於遷移電信箱，中華電信初估需要上百萬元的費用，並且也要求一個可以擺放的位置，因此現場討論許久。

新北市議員鄭宇恩表示，在會勘協調後，找到活動中心最角落靠近馬路旁樹叢來放置，而交通局的標示牌也會移除，另外有一座沒有在使用的路燈桿也希望區公所可以遷移，並且要求相關單位能夠在三個月內完成，讓這裡大多都是屬於長輩在使用的通行道路，可以有安全的行走空間。