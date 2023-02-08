2023新北市樂壇新星新增高中職組 即起徵選開跑

新北市府為致力發掘優秀的青年音樂家人才，文化局持續辦理第八屆「樂壇新星」甄選活動，「2023新北市樂壇新星」甄選活動即日開跑，今年更首次新增高中職組，以分齡分組的方式進行徵選。甄選活動協助新秀辦理正式音樂會演出包含行政及宣傳資源，盼讓更多具有音樂潛力的藝文人才展現圓夢舞台。

新北市文化局長龔雅雯表示，新北市樂壇新星甄選辦理至今已成國內青年音樂界具指標性的盛事，每年皆選出多位樂壇新秀，除了獎金的鼓勵外亦以具體行動協助於專業場地舉辦正式音樂會，持續培養優秀的音樂新星。今年更首次新增高中職組，以分齡分組的方式進行徵選，同時更改以年度類別徵選方式，盼能讓更多優秀人才被看見，審查更聚焦。

文化局表示，徵選活動凡政府立案高中職、大專院校學籍在學青年音樂家，檢具影音電子檔及書面資料皆可報名；今年甄選類別為西洋古典音樂類演奏及演唱，2024及2025年則分別為傳統音樂組及跨界音樂組，並分資格初選、圍幕複選及實體決選三階段辦理，徵選活動即日起至3月31日。