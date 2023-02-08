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因應淨零碳趨勢 新北規劃林口工一為整開永續示範區

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市城鄉局將在塭仔圳等地，導入SDGs指標及零碳設計思維，規劃為整開永續示範區。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局將在塭仔圳等地，導入SDGs指標及零碳設計思維，規劃為整開永續示範區。圖／新北市城鄉局提供

因應2050淨零碳趨勢，新北市城鄉局將在林口工一等地，導入SDGs指標及零碳設計思維，規劃為整開永續示範區，未來產業進駐林口工一，要符合建築物綠化標準，達到降溫效果，預估每年可減碳400公噸，大於一座大安森林公園。

城鄉局長黃國峰今天在市政會議簡報，黃國峰指出，從都市規劃階段就留設藍綠帶空間，都市設計也要求建物綠化、遮陽等，讓都市降溫，目前將以林口工一、塭仔圳、蘆北及新店B單元等整開區示範先行，未來將於三環六線沿線整體開發區落實。

以林口工一為例，將依照新北市都市更新原則，透過引風、增綠、降溫方式，規範建築物在主要風廊（文化北路二段）要退縮15公尺、次要風廊退縮10公尺，並據臨路條件不同，留設空間打造中央公園及綠園道，此外建築物要增設遮陽設施、避免玻璃帷幕，也須設置30％的充電車位，並保留綠色運具空間與設施。

城鄉局補充，林口工一旁邊是高坡地，又靠近保護區，公設比低，未來園區以高科技、綠能產業為主，現況有大量砂石車經過林口，未來也會與交通局研議禁止大車進入，鄰近工一區的住戶未來可利用退縮的周邊道路及公園，概念類似遠東通訊園區，把見地規劃為新北版的中央公園，提高地方公設比，滿足民眾日常休憩需求。

塭仔圳持續推動市地重劃，城鄉局表示，該區以貴子坑溪、塔寮坑溪與30林蔭大道為軸線，指定退縮道路10公尺，雙排種植大型喬木，空調管線不得裸露在建築外側，汽機車出口不得面溪。

城鄉局表示，因蘆洲銀河灣與新店B單元還在中央審議中，銀河灣以藍綠軸帶規劃，除將主要、次要道路退縮6至10公尺，串連現有公園綠地，讓新舊市區結合，透過設置天橋，讓水岸建築空間串連；新店B單元有豐富人文資產，也會與文史工作者合作，保留珍貴樹木、水圳、古厝。

新北市長侯友宜指出，放眼2050年，推動淨零轉型勢在必行，將以「永續治理的信念」，將永續發展的思維逐步實現，不只大型整開區、都市更新、社宅規劃興建導入零碳設計，也要在三重、中和行政園區、萬板路、鴨母港溝及板橋、新莊體育場重新整體規劃，留設藍綠軸帶，調節城市微氣候，讓都市降溫。

新北市城鄉局將在林口工一等地，導入SDGs指標及零碳設計思維，規劃為整開永續示範區。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局將在林口工一等地，導入SDGs指標及零碳設計思維，規劃為整開永續示範區。圖／新北市城鄉局提供

林口 建築

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