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北市逾30年屋近10萬棟危老改建900件 推動難在「同意門檻」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
根據北市府統計，台北市超過30年以上老屋約有9萬8千多棟。本報資料照片
根據北市府統計，台北市超過30年以上老屋約有9萬8千多棟。本報資料照片

土耳其強震造成嚴重死傷，也讓各界關注老舊建築的公安問題。根據北市府統計，台北市超過30年以上老屋約有9萬8千多棟，北市府近幾年積極推動都市更新及危老改建，但因都市更新整合難，沒有基地面積限制的危老改建，因算是簡易版都更，台北市這幾年成案數多，為全國第一，截至今年1月底成案數達900件左右。

北市都發局副局長劉美秀說，儘管危老改建目前北市成案件數全國第一，但因台北市老舊建築多，推動速度還要加快，所以北市府也訂定「北市危險及老舊建築物加速重建辦法」，縮短審查程序，不過劉美秀也坦言，進度之所以不夠快，還是因為危老改建需要百分之百同意門檻。

建管處發言人鄭大川也提到，甚至這幾年因為缺工、營建原物料調整緣故，也是短期讓危老改建推動進步不夠快的原因之一，為了加速推動危險老屋改建，北市府也會持續討論因應方案。

台北市長蔣萬安今天表示，之前內政部統計數據，台北市若發生規模六以上強震，約有四千多棟房子倒塌，他已指示相關局處，盡速推動整體都市更新，危老改建等。

根據內政部去年的統計數據，台北市超過30年以上老屋已逾七成，40年以上也達近半，北市府多年來積極推動都市更新及危老改建，劉美秀表示，根據中央的推動「危老重建條例」，只要符合又老、又危的建築條件，只要同意門檻還是要百分之百同意門檻，許多案件無法進行危老改建，最大問題也都是卡在百分之百同意門檻。

建管處長虞積學表示，台北市屋齡達30年以上老舊建築物辦理結構安全性能評估，倘經判定耐震能力不足且未裝設電梯或改善不具效益者，起造人可擬具重建計畫，檢具土地及建築物所有權人100％同意書後向建管處申請重建，除了可申請補助結構安全性能評估費用外，亦可同時申請重建計畫補助費用。結構安全性能評估費用的補助，包含初步評估費用、詳細評估費用及審查機構審查費用。

虞積學強調，為積極促使北市老舊房屋加速重建，北市府自107年起培訓「危老重建推動師」1萬6012人，為市民提供法令解說，協助社區住戶整合意願、輔導申請耐震能力評估、提具重建計畫等，並由具有服務熱忱的推動師，籌組跨領域的服務團隊，設置「危老重建工作站」，由危老推動師進駐輪值，為社區居民提供免費的在地化諮詢服務及文宣品索取。

統計北市目前已廣設120處工作站，已報備輔導案件共計2888件，其中2431件輔導辦理耐震評估、457件輔導申辦危老重建計畫。

建築 都更 老屋

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