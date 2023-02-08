秦慧珠轟「小雞亂叫」 徐巧芯：她罵我會更爽沒關係

中國國民黨內近日掀起「世代交替」之戰，表態參選立委的北市議員徐巧芯，就被秦慧珠批評是「小雞亂叫」。徐巧芯今表示，如果她覺得再多罵3天會更爽的話也沒關係，自己不會因為這樣就少塊肉。

徐巧芯今接受《新聞不芹菜》專訪，主持人黃光芹提到，秦慧珠沒有要參選立委，也不會面臨競爭，過去曾擔任立委，後來又退下來當議員，在地方上很穩定，相當資深，為什麼會這麼激動地罵「小雞亂叫」？

徐巧芯表示，自己不太知道是什麼理由，若在地方上有碰到秦慧珠，也對她也滿有禮貌的，但還是被她批評「沒水準」，徐說「我是不覺得我的發言有到沒水準的地步，我這個人講話一向比較刺激一點，會有很多標題，可是好像沒有到沒水準，我就尊重他的說法」

面對秦慧珠的批評，徐巧芯說「我尊重她，如果她覺得在多罵我2天或3天會讓她覺得更爽的話，沒有關係，因為我不會因為這樣少一塊肉」，強調自己不是玻璃心的人，不會因為別人批評就跳腳、生氣、難過，完全不會。