快訊

大嬸台鐵狂鬧逼學生讓博愛座 黑帽男當眾下跪「別再吵了」

軍艦領港人／每年帶船入港上千次 不只引路也幫艦長心海羅盤

連戰發表新書沒到現場 侯友宜：是他們非常敬佩的前輩

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席市政會議。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天出席市政會議。記者江婉儀／攝影

前副總統連戰昨天發表新書，但新北市長侯友宜沒有到場。侯友宜表示，連前主席對國家社會在公部門服務了4分之1的時間，非常具有高瞻遠矚，為國為民做了很大的貢獻，是他們非常敬佩的前輩，他相信在連戰之前努力奠下的基礎，後輩全力邁進，為中華民國會更好，讓這台灣這塊土地都能共好。

侯友宜今天在市政會議後受訪，有媒體提問，有國民黨立委爆料說美方不知道侯友宜是誰，侯友宜也被質疑不懂兩岸跟國際論述，但前總統陳水扁認為，侯友宜並不需要什麼樣都會。

侯友宜表示，他現在是新北市長，新北市長一定會針對新北市所有的相關建設跟規劃全力以赴，當然還有很多的面向，也需要一起來關心，他謝謝有不一樣的意見，都給予尊重，相信只要不分你我、不分族群、不分黨派，為台灣這一塊土地全心全力地努力攜手合作，國家就會更好。

侯友宜 連戰

延伸閱讀

影／國民黨總統候選人初選將至 何時會表態？侯友宜回應了

北北基桃市長同台助侯友宜攻大位？ 蔣萬安：為巿民打拚

連戰發表回憶錄 專家：第二部台灣通史

朱立倫：從連戰開始國民黨就是為了兩岸的和平而努力

相關新聞

連戰發表新書沒到現場 侯友宜：是他們非常敬佩的前輩

前副總統連戰昨天發表新書，但新北市長侯友宜沒有到場。侯友宜表示，連前主席對國家社會在公部門服務了4分之1的時間，非常具有...

北市20歲以上男未婚破三成 這年齡層男高於女13.1%

男大當婚，女大當嫁？據北市主計處統計，若與101年底比較，北市各年齡層未婚比率皆上升，遲婚趨勢已明顯，其中男性以30至3...

解內湖交通 北捷擬4折早晚鳥優惠？蔣萬安：都會評估

內湖交通塞車問題持續熱議，台北捷運研擬推出早晚鳥票，研擬提供早晚鳥票價4折優惠，吸引民眾不開車改搭捷運通勤。台北市長蔣萬...

準公托加碼補1千政見有落差？蔣萬安：續推催生助養好住

台北市長蔣萬安昨天市政會議拍板，北市提高準公托補助加碼1千元，並且取消排富限制，不過外界質疑，這次的托育利多，相較於蔣萬...

兌換衛生棉 擴及國小高年級女童

北市去年推動月經平權，提供國中女生衛生棉兌換券，但部分國小高年級女生也可能來潮。教育局昨天宣布，3月起全市約2萬名國小高...

五股私有公保地解編 議員質疑

新北市府宣布五股文高一、公一用地等5處私有公共設施保留地將重劃解編開發，拆除現有的鐵皮工廠改為住宅。議員陳明義批解編莫名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦