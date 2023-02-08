連戰發表新書沒到現場 侯友宜：是他們非常敬佩的前輩

前副總統連戰昨天發表新書，但新北市長侯友宜沒有到場。侯友宜表示，連前主席對國家社會在公部門服務了4分之1的時間，非常具有高瞻遠矚，為國為民做了很大的貢獻，是他們非常敬佩的前輩，他相信在連戰之前努力奠下的基礎，後輩全力邁進，為中華民國會更好，讓這台灣這塊土地都能共好。

侯友宜今天在市政會議後受訪，有媒體提問，有國民黨立委爆料說美方不知道侯友宜是誰，侯友宜也被質疑不懂兩岸跟國際論述，但前總統陳水扁認為，侯友宜並不需要什麼樣都會。

侯友宜表示，他現在是新北市長，新北市長一定會針對新北市所有的相關建設跟規劃全力以赴，當然還有很多的面向，也需要一起來關心，他謝謝有不一樣的意見，都給予尊重，相信只要不分你我、不分族群、不分黨派，為台灣這一塊土地全心全力地努力攜手合作，國家就會更好。