北市20歲以上男未婚破三成 這年齡層男高於女13.1%

男大當婚，女大當嫁？據北市主計處統計，若與101年底比較，北市各年齡層未婚比率皆上升，遲婚趨勢已明顯，其中男性以30至34歲及35至39歲均增加11.7個百分點、女性以30至34歲增加12.9個百分點，增幅較大。另外，北市20歲以上男未婚比例破三成，其中男、女性各年齡層未婚比率，以30至34歲男性高出女性13.1個百分點，差距最大。

主計處統計，111年全年台北市結婚對數計1.3萬對，較110年增加1896對，增加16.8%。隨著社會經濟變遷、高等教育普及，女性投入勞動市場意願增加，致民眾延遲進入婚姻。111年全年男性初婚平均年齡34.1歲，女性32.3歲，分別較110年增加0.1歲及持平。

111年底，台北市20歲以上人口未婚比率30.3%，較101年底29.5%增加0.8個百分點；進一步觀察男、女性各年齡層未婚比率，111年底除45歲以上女性14.3%高於男性11.8%外，其餘年齡組均為男性高於女性，以30至34歲男性高出女性13.1個百分點差距最大。

另外，若與101年底比較，各年齡層未婚比率皆上升，遲婚趨勢明顯，其中男性以30至34歲及35至39歲均增加11.7個百分點、女性以30至34歲增加12.9個百分點，增幅較大。

依台北市政府民政局統計，111年全年台北市結婚對數計1.3萬對，其中相同性別297對，分別較110年增加1896對(16.8%)及91對(44.2%)；若按結婚對象國籍別觀察，對象為本國籍配偶1.1萬對，外籍配偶1,829對，其中大陸港澳籍配偶654對，占外籍配偶之35.8%，分別較110年增加1,366對(13.6%)、530對(40.8%)及197對(43.1%)。又111年全年粗結婚率為5.3‰(即每千人約有5對結婚)，較110年增0.9個千分點。