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準公托加碼補1千政見有落差？蔣萬安：續推催生助養好住

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席國小校長會議。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席國小校長會議。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安昨天市政會議拍板，北市提高準公托補助加碼1千元，並且取消排富限制，不過外界質疑，這次的托育利多，相較於蔣萬安選舉政見，還是有一大落差。蔣萬安今天表示，接下來不僅是催生、還有助養、好住政策，接下來會階段性推動，要全面來減輕年輕爸媽負擔。

蔣萬安昨天拍板準公托加碼補助1千元，不過相較於選前政見，大公托一律市府全額補助，小家園、居家保母及私立托嬰等也加碼補助；私托將從現行自費9500元，降低到只要自付7500元，仍與這次加碼1千元的政策利多，有些差距。

蔣萬安今天出席國小校長會議，蔣萬安表示，接下來相關政策都會一一落實，最重要是要減輕年輕人的負擔，至於昨天市政會議，社會局提出相關規畫，所以先確定拍版增加補助1千元，預計約有6千人受惠、家長一年可省下1.2萬。

蔣萬安說，北市府接下來都會有階段性推動，要全面減輕年輕爸媽負擔。

蔣萬安

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