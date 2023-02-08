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教會小衛星 課輔弱勢童

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
明穗教會牧師何建榮細心的指導孩子課業。圖／新北市社會局提供
明穗教會牧師何建榮細心的指導孩子課業。圖／新北市社會局提供

新北市中和明穗教會夫妻牧師何建榮和陳瑩真6年前加入小衛星課後照顧行列，服務20個孩子。孩子們說，在小衛星不是上安親班，而是有家的溫馨，無論學業、品行或人際關係，都有長足進步。

何建榮和陳瑩真服務20個來自中和、板橋、土城的單親、新住民和隔代教養的孩子，90％屬於經濟弱勢，86％有情緒障礙或發展遲緩。

服務案例中，有位喪偶的阿嬤獨自照顧4個外孫；也有位小四的孩子26個英文字母都寫不全，半年後英文卻考了80多分，功課突飛猛進，令老師和同學刮目相看，孩子也變得更有自信。

陳瑩真說，平日孩子大約4點會到小衛星，先由專業老師輔導功課，補救在校課業落差；5點半結合社區的愛心店家提供孩子晚餐；晚間6點到7點是才藝課。每周一、三結合鴻海教育基金會星光班，給孩子一對一線上教學。

除了課業，還有美術、音樂、律動等療癒課程，有時也會讓孩子透過台大葉丙成教授開發的PaGamO線上學習。台大有位董教授專程搭公車教孩子科學實驗課程，大大提升孩子的學習和動力。

陳瑩 台大

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