北市準公托補助不排富 加碼千元

台北市長蔣萬安昨天市政會議拍板，為減輕年輕父母育兒負擔，北市準公共化托嬰中心補助將取消排富，並加碼補助1000元，估計近6000名幼兒家長受惠，經費約需增7000萬元，預計4月議會新會期開議提追加經費，拚下半年實施。議員則建議，市府應整體配套思考，不要只靠撒幣刺激生育。

蔣萬安曾提出友善托育中的「助養」政見，繼先前宣布4月將提高生育補助首胎補助4萬元，昨天市政會議，蔣萬安再度拍板提高社會局的準公托補助加碼1千元，並配合中央今年1月1日起育兒津貼免排富，北市府也取消排富限制。

蔣萬安表示，考量送托準公共服務的家長比送公托的負擔更為沉重，且準公共服務費用因應物價調漲，北市府這次從原本北市每月補助4000元提高為每月5000元，第二胎以上兒童則自每月6000元提高至每月7000元。

至於送托準公共居家托育保母的家長，平均每月收費19500至21000元，除中央補助8500元，市府原補助4000元加碼為5000元後，家長每月負擔也從7000元至8500元，降至6000元至7500元。

民進黨議員簡舒培認為，蔣萬安既然身為「三寶」爸，該知道唯有透過建立完整托育社會制度，才有辦法使年輕爸媽安心生養，而非只是靠著撒幣就可刺激生育，呼籲蔣萬安應著眼從增加公共化托育機構、拉長保母照顧時間、安全友善照顧環境等面向推行。

國民黨議員汪志冰表示，蔣萬安此舉是實現選舉時的政見，不過只加碼1000元，對民眾來說恐怕是「無感」，尤其現在高物價，加碼1000元也購置不了多少育嬰用品，難成年輕人決定生育的誘因。

民眾黨議員張志豪說，只要對家長、小朋友好，增加補助都樂觀其成，不無小補，不過還是要提醒蔣市長注意財政紀律，應說明預算從哪邊移過來，且鼓勵生育計畫不是只有這一段，要讓民眾想生、能生、能養，如不孕症補助、育兒租賃公宅等，一條龍配套措施，都要整體思考。