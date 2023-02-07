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台日締結觀光友好 東北角、日本茨城縣推自行車道旅遊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
大東北角觀光圈與日本茨城縣官方團體，今天舉辦自行車道觀光友好交流締結儀式，推動自行車旅遊行程。圖／東北角管理處提供
大東北角觀光圈與日本茨城縣官方團體，今天舉辦自行車道觀光友好交流締結儀式，推動自行車旅遊行程。圖／東北角管理處提供

「大東北角觀光圈」今與日本茨城縣官方團體舉辦自行車道觀光友好交流締結儀式，期望透過「舊草嶺環狀線自行車道」與「筑波霞浦林林自行車道（ring ring road）」觀光交流，增進台日自行車道觀光及產業發展，讓更多旅客實踐低碳旅行，用「剛剛好的速度」感受雙方城市不一樣的美。

觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，隨著各國國門逐一解封，冷清許久的觀光市場終於迎來春風。這波席捲全球的疫情翻轉過往的旅遊模式，除了必訪知名景點、都市，有為數不少的旅客更嚮往偏離密集的人潮，以慢活、接近大自然方式去探索當地城市，「自行車旅遊」成為旅人們熱門體驗活動之一。

東北角風景區管理處長馬惠達與日本茨城縣知事大井川和彥，今天共同簽署締結文件，推動大東北角觀光圈與茨城縣自行車道觀光友好交流。位在日本首都東北角的筑波霞浦林林單車道，地理位置和舊草嶺隧道相似，也都是以廢線鐵道改建而成。

馬惠達表示，舊草嶺環狀線自行車道擁有豐富的歷史、文化及自然海岸風景，全程20公里一路山海美景伴行的騎乘體驗，深受旅客喜愛。沿途除可探訪保有原始風貌的舊草嶺隧道、遠眺龜山島海景、萊萊海蝕平台、卯澳馬崗漁村風情，還有特色店家的道地海鮮美食、福隆便當，十分適合全家親子、情侶好友一同樂遊騎乘。

大井川和彥說，在日本「自行車旅遊」逐漸受到矚目，為了讓台灣旅客有更舒適的騎乘體驗，在180公里的自行車道中，單車能夠甲地租，乙地還，還設有休息停靠站，方便旅客休息、飲食補充體力，甚至備有淋浴設備。

大東北角觀光圈與日本茨城縣官方團體，今天舉辦自行車道觀光友好交流締結儀式，推動自行車旅遊行程。圖／東北角管理處提供
大東北角觀光圈與日本茨城縣官方團體，今天舉辦自行車道觀光友好交流締結儀式，推動自行車旅遊行程。圖／東北角管理處提供

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