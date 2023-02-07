整建住宅多超過50年 北市推公共設備檢修補助

台北市都發局今天表示，北市的整建住宅多數超過50年，因住戶密集和產權複雜，都更重建漫長，且公共空間缺乏維護管理，出現老化損壞，提供整宅公共設備檢修補助政策。

北市府都市發展局指出，簡稱整宅的整建住宅，是政府在1962至1975年間，為安置違建拆遷戶興建的住宅，多數建築物超過50多年，經統計目前共18處，包含基隆路整宅、劍潭1及2期整宅、西園路1及2期整宅等。

都發局表示，因整建住宅的住戶較密集且產權複雜，都更重建漫長且不易，且因公共空間長期缺乏維護管理，造成公共環境及設備逐漸老化、損壞。

都發局指出，為讓居民更容易重建，北市府提供整宅公共環境和設備檢修補助，讓居民在重建前有多重選擇。

都發局表示，去年已協助南機場整宅、劍潭A1區整宅及斯文里1期整宅，完成修繕公共環境、換新公共通道照明設備、樓梯重新油漆粉刷及更新水塔清洗馬達管路等，讓環境更整潔及確保公共安全，提升生活品質。

都發局指出，自2020年起推出北市整建住宅及華江地區重建範圍住宅辦理公共檢修可申請補助政策，相關整宅可依需求，向更新處申請公共環境及設備等檢修及補助，最高補助總工程經費90%，無金額上限。

都發局表示，包含18處整宅及和平西路3段、環河南路2段的華江附近住宅都能申請，已在1月3日開始受理申請至今年底止，相關內容可洽北市府更新處。