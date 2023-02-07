陽金公路坍方搶通 防護、供水工程持續進行

金山區陽金公路發生邊坡坍方，影響道路通行，並壓毀林莊淨水場導致無法出水，原本預計今(7)日下午完成的搶通工程，提前至凌晨完工，而金山區的民生用水將陸續恢復中。

自來水公司第一區管理處萬里金山營運所主任溫琮盟指出，昨天陸陸續續不少家戶傳出缺水消息，為此自來水公司也加緊自來水改管工程的趕工，7日一早就恢復供水。

此外，因為剛剛恢復供水，尚須觀察送水是否穩定與水壓等問題，因此原本加派在定點提供服務的10處取水站，將會持續提供服務，讓民眾用水無虞。

金山區長劉昌松說，陽金公路坍方處，在道路部分，已經於昨天晚間搶通雙向通行，而坍方處也已經做了第一層的防護，不過考量民眾的用路安全與土石目前還有掉落的可能，公路總局景美工務段將會持續後續的加強防護與復建工程，藉以確保用路人的用路安全。