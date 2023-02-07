捷運汐東線核定 汐止公聽會各界參與踴躍

汐止區民眾苦等多年的捷運汐東線，終於在今年的1月13日通過行政院核定，新北市政府城鄉發展局也在今(7)日下午在汐止金龍國小舉辦變更都市計畫公開說明會，將近2百位民眾參與，立法委員賴品妤及汐止區的4位議員也都到場聆聽及說明。

捷運汐東線在核定後9.5年，也就是預計在122年會完工通車，汐東線全長約5.56公里，汐止端由汐止區公所沿途行經汐科、社后前往台北市，沿線將設置6座車站及1座機廠，為了促進地方發展，目前也規劃會有三處場站周邊的捷運開發區。

立法委員賴品妤表示，汐止捷運走過非常漫長的路，走到這一步總共花了20多年，現在能走到這裡非常的激動，希望新北市政府在溝通協調後能凝聚共識，讓捷運早日動工。

新北市議員白珮茹說，今天的說明會主要是針對捷運汐東線都市計畫用地取得的部分做公聽會，希望今年上半年就能完成都市計畫的審議，下半年度順利的將計畫送到內政部，這樣才能在今年完成相關的用地取得，希望能逐步的改善地方交通。

新北市議員廖先翔表示，新北市政府對於捷運汐東線的許多規劃在中央核定之前就已經啟動了，所以才能在這麼短的時間內來開說明會跟地主說明取得土地開發，後續也會督促市政府在9.5年的時間內儘量提早，讓捷運儘快興建。

新北市議員張錦豪表示，說明會中許多地主都來反映他們的權益，捷運局和城鄉局也清楚表示到時會用市價來協議價構或是參與聯合開發，剛也提出說未來在捷運開發應該把社會住宅和轉運中心共構進來，尤其是汐科站擁有相當充分的條件，希望地方的聲音會被採納。

新北市議員周雅玲表示，在去年的1月28日就召開過說明會，但是今天覺得有點失望的是，這樣子的說明會應該要很具體，但是新北市政府沒有針對具體、切身針對捷運的期程、施工方式、用地取得的價金、民眾權益如何補償以及施工期間的配套措施都幾乎沒有帶到。