「以車會友」 台日自行車道友好締結低碳行

為推廣自行車旅程，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與日本茨城縣官方舉辦自行車道觀光友好交流締結儀式，期待透過「舊草嶺環狀線自行車道」與「筑波霞浦林林單車道」的觀光友好締結，感受雙方城市不一樣的美，更是低碳旅行的最佳實踐。

舊草嶺環狀線自行車道，走訪「舊草嶺隧道」，除了慢悠悠地穿梭在隧道，感受他的鐵道文化、歷史原貌，還可聽到隆隆的火聲，是許多鐵道迷必來之地。在日本，與舊草嶺環狀線自行車道同樣位居首都東北角的「筑波霞浦林林單車道(ring ring road)」除了地理位置相似，也都是以廢線鐵道改建而成。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達表示，舊草嶺環狀線自行車道擁有豐富的歷史、文化及自然海岸風景，全程20公里一路山海美景伴行的騎乘體驗，深受旅客喜愛。期盼藉由這次友好交流與合作，促進雙方自行車旅程觀光發展及在地產業繁榮。

日本茨城縣知事大井川和彥則表示，為了讓台灣旅客有更舒適的騎乘體驗，在硬體設施上下了許多功夫，像是在180公里的自行車道中，單車能夠在甲租乙還之外，同時也設有休息停靠站，方便旅客休息、飲食補充體力，甚至備有淋浴設備；並提供有繁體中文的導覽地圖，接下來就是春天，非常推薦騎著ring ring單車慢遊在櫻花林道中，或是到在全世界之中也是屈指可數美景的國立海濱公園感受和天空融為一體的粉蝶花海。

茨城縣和舊草嶺隧道都同樣位於首都東北方，東京車站坐電車前往茨城縣土浦車站僅需50分鐘，愈來愈多旅客白天選擇來趟接地氣的大自然之旅，晚上再回繁華的東京市區，一日來回城市與鄉間；而舊草嶺環狀線自行車道，從台北至福隆不論是搭火車及自行開車也都十分便捷，隨時來一趟放鬆自在單車漫遊，享受海岸小鎮的悠閒恬適。東北角管理處與茨城縣更期盼透過此次的「以車會友」結盟促進雙方更多交流，打造自行車無國界觀光模式。