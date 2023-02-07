姊妹市造訪陽明湧泉 「藍寶石泉」讓外賓超驚艷

為讓國外貴賓能參觀難得一見的陽明湧泉，台北自來水事業處今邀國際姊妹市市長及外賓走訪譽有「藍寶石」美稱的陽明湧泉，除品嘗純淨湧泉外，也在台北自來水事業處工程師的英語專業導覽下，對陽明湧泉的供水、維護以及城市觀光有更深了解，遠道而來貴賓也留下深刻印象。

北水處表示，這次造訪北水處陽明湧泉的國際貴賓為馬紹爾群島首都市長馬久羅Ladie N. Jack等一行3位國際貴賓；透過北水處專業人員解說，讓貴賓得以了解北水處維護古蹟、及維持供水的努力、並規畫在不影響供水及當地生態環境限度下，適度開放民眾參訪的用心。

馬久羅市長Jack表示，馬紹爾群島沒有山，來訪台北五次，今日是他第一次看到瀑布，亦對整座供水系統能維持這麼久、這麼好，感到相當讚賞。

北水處表示，陽明湧泉為該處權管的水源設施，隸屬於市定古蹟「草山水道系統」的一環，系統建立於1932年3月，直至今日仍持續供應士林地區用戶用水，因其泉水在光線折射後散發如藍寶石般的透亮光芒，而有「藍寶石泉」美稱。