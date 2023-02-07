北捷擬推4折票救內湖交通 交通局：討論可行性

為解決台北市內湖科技園區交通問題，副市長李四川昨透露，以研議台北捷運推出4折早、晚鳥票等方案。事實上，前市長柯文哲早在2016年試辦3個月，但就沒下文；交通局長謝銘鴻今表示，若早鳥票在8點前降低費率鼓勵搭乘大眾運輸減少車輛，搭配企業彈性上、下班分流車潮，以達到抒解交通效果，但目前沒有時間表，還在和企業、當地里長討論可行性。

柯文哲在2016年7月時，曾試辦北捷文湖線西湖站、港墘站早鳥優惠，持電子票證「出站」的旅客，享有單程票價4折優惠，3個月後就沒下文。李四川指出，當時未充分溝通，企業沒有實施彈性上、下班，因此員工並不會提早搭捷運上班，一定要有配套措施。

對此，謝銘鴻今受訪時表示，上個月就提出要如何用時間分散交通車流，主要是彈性上、下班可以達到抒解交通的效果，把尖峰時間分散，而北捷推出早、晚鳥票的差別費率，可以加強效果，利用非尖峰時間費率吸引更多人在離峰時間上班，減少汽、機車使用的量，也可以改善捷運尖峰時間載運量不夠的問題。

謝銘鴻說，早鳥票指的是早上8點前降低費率，吸引員工早上班，搭配企業實施彈性上、下班 把原本尖峰時間的量攤平。至於費率要降到多低，謝說「還在討論」，目前還沒跟台北捷運具體討論到折數方案，多少價格會有吸引效果也沒定論。

謝銘鴻坦言，有關早鳥、晚鳥票優惠，都還沒有訂定時間表，要和企業公司行號討論彈性上、下班的可行性，也要去和當地里長接觸，了解對地方交通改善的效益再來實施，才會有這樣意義。

至於跳蛙公車部分，謝銘鴻說，主要想法是民眾集結20人後，可以共同預約公車路線，行經高速公路抵達內科，再來是透過向內科員工訪談了解搭乘意願，並兼顧業者成本，皆有助改善內科尖峰交通。