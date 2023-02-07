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減輕負擔！蔣萬安拍板加碼準公共托育補助1千 年省1.2萬
台北市長蔣萬安選前喊出友善托育「助養」政策，今天市政會議蔣萬安也拍板，台北市的友善托育補助，公共化托嬰中心將取消排富；準公共化托嬰中心除取消排富、也再加碼補助1000元，除中央補助的8500元，北市府友善托育補助從4000加碼至5000元，也就是說，依照目前台北市準公共化托嬰中心學費約22500元，家長原本要負擔10000元，將減至9000元。
北市府也預估，這次提高準公共化托育中心補助，將有近6千幼兒受惠，經費約需要7000萬元，預計4月議會新會期開議，議會預算審查通過就可以上路，拚下半年實施。
台北市長蔣萬安也在市政會議中表示，考量送托準公共服務之家庭負擔較送托公托更為沉重，且準公共服務費用因應物價調漲，針對就托準公共托嬰中心及居家托育人員之兒童，北市府再加碼友善托育補助1000元，從原本每月4000元提高為每月5000元。
蔣萬安也裁示，第二胎以上兒童則自每月6000元提高為每月7000元。希讓台北的父母都能感受市府友善托育的努力，父母放心生、市府協力安心養。
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