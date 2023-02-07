北市歷史建築「七虎籃球場」 驚人垃圾量如聚寶盆天天湧

台北北投是台灣籃球運動發源地，當地歷史建築「七虎籃球場」卻成治安死角，民眾亂丟垃圾習以為常，里長站崗勸導也沒用，垃圾山亂象與一旁長安公園形成強烈對比。相關單位兩度會勘後，架三角錐貼標語，要是再亂丟就要封路，目前狀況改善。市府清運、規劃綠美化，也籲發揮公德心別再丟。

「七虎球場」是隨輜汽兵團移防台灣的七虎籃球隊在北投國小附近設置，1951年完工，占地逾200坪，是當時台灣首座兼具照明設備的露天籃球場地，更是人才培育搖籃，打造50至70年代籃球黃金盛世。

現址位在北投區長安公園旁，北市府2017年登錄為歷史建築「七虎籃球場」，前方廣場作為停車空間使用，現存看台與門柱，土地所有權人為北市府新建工程處與第一銀行。然而，周邊雜草叢生且非主要幹道，民眾亂丟垃圾成山，此景令人看了直搖頭。

「這個髒亂點是長安里永遠的痛」，里長陳章生指出，該處為24小時開放空間且多處入口，垃圾亂象迄今超過30年，他站在現場勸導也沒用，民眾會等他離開再回頭棄置。8成都是在地居民，甚至菜市場攤販也會拿來丟。

接獲陳情的北市議員黃瀞瑩表示，有些人騎車停在不遠處，再徒步進來丟垃圾，因為該處沒監視器，無法拍到棄置者，要是成堆垃圾遇天氣熱，會有異味等衛生疑慮產生，此景與一旁公園形成強烈對比，恐成治安死角。

北投區公所代理區長周明怡說，該處並非公所的權管範圍，今年預計透過公民提案參與式預算，盼能有經費整理七虎籃球場，重現昔日風采。

市府新工處與環保局、第一銀行、議員黃瀞瑩、里長陳章生等相關單位，去年12月27日、今年1月12日到場會勘後，第一銀行甚至架起圍籬防範，仍有人將垃圾包拋進丟棄。

環保局環境清潔管理科說明，去年12月初接獲陳情，依廢棄物清理法第11條，開立改善通知單給新工處；當月違規丟垃圾開立10張告發單，新工處承諾加強巡邏；12月31日、1月20日協助清運廢棄物。

新工處表示，養護工程隊協助垃圾清理，1月中旬已設置三角錐與警示牌，並請公園路燈工程管理處代辦綠美化事宜，預計今年上半年完成。