快訊

恭喜！李昇基宣布結婚 爭議對象「曾被粉絲要求分手」

病例連四降 今本土+2萬2980例 下降28.2%

國家隊到達土耳其了！特搜隊40人落地伊斯坦堡機場畫面曝光

北市歷史建築「七虎籃球場」 驚人垃圾量如聚寶盆天天湧

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員黃瀞瑩接獲陳情，與相關單位到場會勘，也擔心成堆垃圾遇天氣熱，會有異味等衛生疑慮產生。圖／黃瀞瑩提供
北市議員黃瀞瑩接獲陳情，與相關單位到場會勘，也擔心成堆垃圾遇天氣熱，會有異味等衛生疑慮產生。圖／黃瀞瑩提供

台北北投是台灣籃球運動發源地，當地歷史建築「七虎籃球場」卻成治安死角，民眾亂丟垃圾習以為常，里長站崗勸導也沒用，垃圾山亂象與一旁長安公園形成強烈對比。相關單位兩度會勘後，架三角錐貼標語，要是再亂丟就要封路，目前狀況改善。市府清運、規劃綠美化，也籲發揮公德心別再丟。

「七虎球場」是隨輜汽兵團移防台灣的七虎籃球隊在北投國小附近設置，1951年完工，占地逾200坪，是當時台灣首座兼具照明設備的露天籃球場地，更是人才培育搖籃，打造50至70年代籃球黃金盛世。

現址位在北投區長安公園旁，北市府2017年登錄為歷史建築「七虎籃球場」，前方廣場作為停車空間使用，現存看台與門柱，土地所有權人為北市府新建工程處與第一銀行。然而，周邊雜草叢生且非主要幹道，民眾亂丟垃圾成山，此景令人看了直搖頭。

「這個髒亂點是長安里永遠的痛」，里長陳章生指出，該處為24小時開放空間且多處入口，垃圾亂象迄今超過30年，他站在現場勸導也沒用，民眾會等他離開再回頭棄置。8成都是在地居民，甚至菜市場攤販也會拿來丟。

接獲陳情的北市議員黃瀞瑩表示，有些人騎車停在不遠處，再徒步進來丟垃圾，因為該處沒監視器，無法拍到棄置者，要是成堆垃圾遇天氣熱，會有異味等衛生疑慮產生，此景與一旁公園形成強烈對比，恐成治安死角。

北投區公所代理區長周明怡說，該處並非公所的權管範圍，今年預計透過公民提案參與式預算，盼能有經費整理七虎籃球場，重現昔日風采。

市府新工處與環保局、第一銀行、議員黃瀞瑩、里長陳章生等相關單位，去年12月27日、今年1月12日到場會勘後，第一銀行甚至架起圍籬防範，仍有人將垃圾包拋進丟棄。

環保局環境清潔管理科說明，去年12月初接獲陳情，依廢棄物清理法第11條，開立改善通知單給新工處；當月違規丟垃圾開立10張告發單，新工處承諾加強巡邏；12月31日、1月20日協助清運廢棄物。

新工處表示，養護工程隊協助垃圾清理，1月中旬已設置三角錐與警示牌，並請公園路燈工程管理處代辦綠美化事宜，預計今年上半年完成。

里長陳章生願提供公益垃圾袋，新工處每周派員清理垃圾，並集中至環保局垃圾清運點，直到環境改善且綠美化。公園處說，工程完成後，會由新工處後續維護管理。

「七虎籃球場」位在北投區長安公園旁，北市府2017年登錄為歷史建築。記者林佳彣／攝影
「七虎籃球場」位在北投區長安公園旁，北市府2017年登錄為歷史建築。記者林佳彣／攝影
台北市歷史建築「七虎籃球場」周邊的垃圾山亂象，與一旁長安公園形成強烈對比。圖／新工處提供
台北市歷史建築「七虎籃球場」周邊的垃圾山亂象，與一旁長安公園形成強烈對比。圖／新工處提供
里長陳章生說，8成垃圾都是在地居民拿來丟，甚至菜市場攤販也會。圖／新工處提供
里長陳章生說，8成垃圾都是在地居民拿來丟，甚至菜市場攤販也會。圖／新工處提供
台北市歷史建築「七虎籃球場」，前方廣場作為停車空間使用，現存看台與門柱。記者林佳彣／攝影
台北市歷史建築「七虎籃球場」，前方廣場作為停車空間使用，現存看台與門柱。記者林佳彣／攝影
新工處1月中旬已設置三角錐與警示牌，並請公園路燈工程管理處代辦綠美化事宜，預計今年上半年完成。記者林佳彣／攝影
新工處1月中旬已設置三角錐與警示牌，並請公園路燈工程管理處代辦綠美化事宜，預計今年上半年完成。記者林佳彣／攝影
新工處1月中旬已設置三角錐與警示牌，並請公園路燈工程管理處代辦綠美化事宜，預計今年上半年完成。記者林佳彣／攝影
新工處1月中旬已設置三角錐與警示牌，並請公園路燈工程管理處代辦綠美化事宜，預計今年上半年完成。記者林佳彣／攝影
市府新工處架三角錐貼標語，要是再亂丟就要封路，目前狀況改善。記者林佳彣／攝影
市府新工處架三角錐貼標語，要是再亂丟就要封路，目前狀況改善。記者林佳彣／攝影
相關單位去年12月27日到場會勘，一旁垃圾堆積如山。圖／新工處提供
相關單位去年12月27日到場會勘，一旁垃圾堆積如山。圖／新工處提供

北投 歷史建築 綠美化 北市

延伸閱讀

影／北市議員黃瀞瑩高人氣 「學姊品牌」理性問政

影／博恩點名「炎論」掀高潮 酸學姊沒料、諷吳崢一事無成

影／柯文哲大膽求愛王世堅 「炎上」舉辦世紀婚禮

T1聯盟／名字和市長差一個字！「學姊」黃瀞瑩對他很有印象

相關新聞

新北新莊體育園區新增田徑、足球主題遊具 今年暑假供孩童放電

位在新北市新莊區的體育園區，是當地民眾運動休閒首選，2018年興建棒球主題遊戲場後，今年規劃田徑、足球主題遊具設施，預計...

北市歷史建築七虎籃球場 驚人垃圾量如聚寶盆天天湧

台北北投是台灣籃球運動發源地，當地歷史建築「七虎籃球場」卻成治安死角，民眾亂丟垃圾習以為常，里長站崗勸導也沒用，垃圾山亂...

林道生原住民音樂與文化手稿 贈國台圖數位典藏

重量級音樂家林道生教授過去創作「馬蘭姑娘鋼琴協奏曲」等多首膾炙人口的原住民樂曲，並有多項著作，原住民音樂與本土文化有重要...

新北五股都市計畫內11.51公頃公保地解編 未來將設住宅區及公園綠地

新北市工商路北側的文高一、公一用地等5處11.51公頃公保地，將透過市地重劃模式開發，把現有的鐵皮屋工廠拆除後劃設為住宅...

新店深耕城市外交 與日本島根縣安來市簽署友好交流MOU

新北市新店區與日本島根縣安來市今在新店行政園區簽署「友好交流都市備忘錄」，雙方承諾將維持長久友好關係，致力協助彼此各產業...

新莊中港大排「EyE 在中港」睛彩光雕 10日盛大開展

元宵節剛過，緊接而來就是西洋情人節，新北水利局接力於新莊中港大排河廊辦光雕展，今年以「EyE在中港 睛彩光雕」為主題，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦