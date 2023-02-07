新北新莊體育園區新增田徑、足球主題遊具 今年暑假供孩童放電

位在新北市新莊區的體育園區，是當地民眾運動休閒首選，2018年興建棒球主題遊戲場後，今年規劃田徑、足球主題遊具設施，預計今年暑假前可完工啟用，提供孩童更多遊憩場所。

新北市體育處表示，為提升新莊體育園區場地安全性及打造具運動特色的專屬遊戲場，園區田徑場旁將打造兒童足球遊戲場，設置足球造型滑梯、足球門造型爬架、攀爬架、旋轉柱及盪鞦韆等設施；陽光草坪旁則規畫適合12歲以上的運動設施，有跳遠區、爬架、障礙柱及Monkey Bar等，可滿足孩童闖關、挑戰的需求。