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新北新莊體育園區新增田徑、足球主題遊具 今年暑假供孩童放電

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新莊區體育園區規劃田徑、足球主題遊具設施，預計今年暑假前可完工啟用，提供孩童更多遊憩場所。圖／新北市體育處提供
新莊區體育園區規劃田徑、足球主題遊具設施，預計今年暑假前可完工啟用，提供孩童更多遊憩場所。圖／新北市體育處提供

位在新北市新莊區的體育園區，是當地民眾運動休閒首選，2018年興建棒球主題遊戲場後，今年規劃田徑、足球主題遊具設施，預計今年暑假前可完工啟用，提供孩童更多遊憩場所。

新北市體育處表示，為提升新莊體育園區場地安全性及打造具運動特色的專屬遊戲場，園區田徑場旁將打造兒童足球遊戲場，設置足球造型滑梯、足球門造型爬架、攀爬架、旋轉柱及盪鞦韆等設施；陽光草坪旁則規畫適合12歲以上的運動設施，有跳遠區、爬架、障礙柱及Monkey Bar等，可滿足孩童闖關、挑戰的需求。

體育處表示，新莊體育園區設有4處遊戲場，2018年9月打造首座「棒球主題遊戲場」受民眾歡迎，因此再針對新莊田徑場旁及陽光草坪旁2處遊戲場進行規劃翻新，延續運動主題及呼應園區場館特色，田徑、足球主題遊具設施，預計今年暑假前可完工啟用。

新莊體育園區陽光草坪旁將設置適合12歲以上使用的體健設施。圖／新北市體育處提供
新莊體育園區陽光草坪旁將設置適合12歲以上使用的體健設施。圖／新北市體育處提供

足球 體育 新北

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