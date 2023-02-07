新北五股都市計畫內11.51公頃公保地解編 未來將設住宅區及公園綠地

新北市工商路北側的文高一、公一用地等5處11.51公頃公保地，將透過市地重劃模式開發，把現有的鐵皮屋工廠拆除後劃設為住宅區，也規畫公園綠地、兒童遊樂場、道路用地等公共設施讓民眾使用，新北市城鄉局表示，該公共設施用地通盤檢討案將從2月7日起公展30天，2月22、23日舉辦說明會。

城鄉局辦理變更五股都市計畫案，將位於工商路北側的文高一、公一用地等5處共11.51公頃公保地，透過跨區市地重劃及劃設再發展區方式解編，其中4.18公頃將興闢為公園、綠地等。

城鄉局表示，五股公設專通以多元解編方式辦理，主要透過跨區市地重劃，將分散5處公保地以重劃方式辦理開發；另外為保障公保地上既存的合法房屋權益，劃設住宅區（再發展區）供地主未來開發利用。

城鄉局指出，位於工商路北側的文高一用地面積約為4.37公頃，現況為鐵皮屋臨時建物，透過重劃方式將解編為住宅區、公園、道路用地；另面積約4.26公頃的公一用地現況也是鐵皮屋臨時建物，未來同樣解編為住宅區、公園、道路用地。

參與跨區市地重劃的地主，經共同負擔各項公共設施用地及供抵繳工程費用等所需土地後，可取回約55%的可建地。而11.51公頃公保地中，有4.18公頃將興闢為公園、綠地、兒童遊樂場等多項公共設施供民眾使用。

城鄉局表示，希望透過解編公設劃設適當分區或用地，加速必要的公設用地開闢及維護土地所有權人權益。為解決私有公保地問題，新北市已完成18處都市計畫區公展作業，其中15處已於內政部都委會審議中、3處於新北市都委會審議中，等審竣並公告實施後，接續啟動公辦市地重劃作業。

五股公設專通於2月7日辦理公開展覽30天，並在2月22、23日上午10點於五股區公所舉辦說明會。民眾也可至五股區公所及城鄉發展局閱覽都市計畫書圖草案，或在新北城鄉局網站的都市計畫公告內查詢。