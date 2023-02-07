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新店深耕城市外交 與日本島根縣安來市簽署友好交流MOU

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市新店區與日本島根縣安來市今在新店行政園區簽署「友好交流都市備忘錄」由新店區長陳怡君（右）與安來市長田中武夫（左）共同簽署。記者李成蔭／攝影
新北市新店區與日本島根縣安來市今在新店行政園區簽署「友好交流都市備忘錄」由新店區長陳怡君（右）與安來市長田中武夫（左）共同簽署。記者李成蔭／攝影

新北市新店區與日本島根縣安來市今在新店行政園區簽署「友好交流都市備忘錄」，雙方承諾將維持長久友好關係，致力協助彼此各產業交流合作。新店區長陳怡君盼未來在觀光上能相互學習，讓新店山區觀光有更好發展；安來市長田中武夫則說，雙方產業上有共通點，另外也對區內學校深耕電競產業很有興趣，盼藉交流加深合作。

新店區與安來市簽署現場上，雙方除聊聊多年來好交情，也互相介紹彼此相同與相異之處，彼此互相交流及學習。有連續18年以上獲日本知名庭園雜誌評選為日本第一名的「足立美術館」也介紹館內特色；安來市府也由田中武夫親自與日本民眾表演當地知名文化藝術舞蹈「泥鰍男舞」。簽署會場並有立法委員羅明才、日本台灣交流協會經濟部主任有岡美奈出席觀禮。

安來市位於日本島根縣東部，擁有豐富的天然環境與文化資產，由於盛產鐵砂，向來以「安來鋼」之鋼材著稱，轄內的「足立美術館」有著日本第一庭園之美稱，是享譽國際的知名景點。

新店區公所指出，安來市近年與新店區互動密切，曾於2008、2009年兩度來訪，針對教育及文化領域進行交流，2021年間因疫情因素，雙方改以線上視訊方式會談，就往後交流計畫交換意見，初步達成締結友好關係的共識，促成今日的簽署儀式。

陳怡君表示，雙方在藝術、文化及產業等面向有許多共通點，除期盼人員多交流之外，未來在觀光領域有許多可以學習的地方，像新店一些山區有豐富資源，未來雙方交流及合作下能在觀光有更好的發展。

田中武夫表示，製鐵業是安來市很重要的產業，過去有製造武士刀，近來也開始製造飛機零件等，新店有裕隆汽車及科學園區等，所以在經濟、文化及藝術產業等，未來還想發展電競產業，未來持續加深交流下，將促進雙方在產業等領域發展。

簽署儀式中，陳怡君則致贈由知名毫芒藝術家—陳逢顯老師的作品，作品以日本黑瓦為素材雕刻上「新店安來」字樣，象徵著台日雙方深厚的淵源；日方也送上足立美術館「橫山大觀 紅葉」的畫作。

新店區公所補充，今下午也安排賓客們前往莊敬高職與景文科大參訪，盼能在教育領域更加深入交流，相互分享教學內容與經驗，為下一個世代建立交流基礎；明日則安排訪碧潭、寶高智慧園區等，並品嘗台灣特色小吃。

新店區長陳怡君（右）致贈以日本黑瓦為素材雕刻上「新店安來」字樣作品予安來市長田中武夫（左）。記者李成蔭／攝影
新店區長陳怡君（右）致贈以日本黑瓦為素材雕刻上「新店安來」字樣作品予安來市長田中武夫（左）。記者李成蔭／攝影
新北市新店區與日本島根縣安來市今在新店行政園區簽署「友好交流都市備忘錄」，雙方承諾將維持長久友好關係。記者李成蔭／攝影
新北市新店區與日本島根縣安來市今在新店行政園區簽署「友好交流都市備忘錄」，雙方承諾將維持長久友好關係。記者李成蔭／攝影
安來市長田中武夫（左二）回贈足立美術館「橫山大觀 紅葉」的畫作給新店區長陳怡君（右二）。記者李成蔭／攝影
安來市長田中武夫（左二）回贈足立美術館「橫山大觀 紅葉」的畫作給新店區長陳怡君（右二）。記者李成蔭／攝影
安來市府也由田中武夫親自與日本民眾表演當地知名文化藝術舞蹈「泥鰍男舞」。記者李成蔭／攝影
安來市府也由田中武夫親自與日本民眾表演當地知名文化藝術舞蹈「泥鰍男舞」。記者李成蔭／攝影
安來市府安排當地知名文化藝術舞蹈「泥鰍男舞」。記者李成蔭／攝影
安來市府安排當地知名文化藝術舞蹈「泥鰍男舞」。記者李成蔭／攝影
安來市府安排當地知名文化藝術舞蹈「泥鰍男舞」。記者李成蔭／攝影
安來市府安排當地知名文化藝術舞蹈「泥鰍男舞」。記者李成蔭／攝影

日本台灣交流協會 美術館 新北

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