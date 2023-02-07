北市擴大學童生理用品補助 國小生也可免費換

推動月經平權，台北市將擴大學童生理用品補助範圍，除了國中女學生外，國小五、六年級女學生3月起也可以每個月拿到2張兌換券，且兌換通路包含3大連鎖便利超商全台門市。

台北市去年3月開始全面提供國中女學生每個月2張生理用品兌換券，讓學生自行到萊爾富超商選換11種衛生棉、棉條、護墊等。

台北市教育局規劃，下個月開始，補助範圍就會擴大至國小五、六年級女學生，與國中女學生同樣每個月可以領取2張電子兌換券，且兌換通路除了萊爾富外，新增統一及全家便利商店，3大超商全台門市均可選換。

民族國小校長黃耀農向中央社記者表示，這項政策對於台北市多數家庭來說並不是那麼迫切，但因為許多剛迎來月經的小女生仍會擔心被同學知道而刻意隱瞞，所以可以藉此讓學童熟悉、理解、準備這件事，讓不同性別都更認識彼此。

有國中生家長說，因為家裡都會準備衛生棉，女兒通常也會在書包放一、兩片以備不時之需，或是乾脆直接跟同學借，所以政策上路以來沒有使用過兌換券。

這名家長認為，生理用品補助是台北市的創舉且立意良善，但經過初期以齊頭式平等推廣並建立文化後，後續應思考如何修正精進，讓資源更妥適地運用在真正需要的人身上。