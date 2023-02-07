新莊中港大排「EyE 在中港」睛彩光雕 10日盛大開展

元宵節剛過，緊接而來就是西洋情人節，新北水利局接力於新莊中港大排河廊辦光雕展，今年以「EyE在中港 睛彩光雕」為主題，展出一系列可愛Kuso的大型光雕，開幕式將於10日晚間6點點燈啟用，並有精彩小丑雜耍演出、互動送主題照型氣球，年節氣氛。

水利局說明，新莊中港大排光雕展一年比一年更盛大，今年以河川生態復育為構想，用逗趣大眼睛為元素貫穿整體設計概念，利用投影、燈光特效、藝術裝置展開與生態間的對話。

展區規模由新莊區中港大排自立廣場延伸至中原路彩虹廣場周邊，打造大型派對動物趴裝置藝術，包括毛蟹、蜻蜓、青蛙及翠鳥等河川常見的生物，不只在白天能到該地遊玩打卡，晚上結合炫麗燈光特效及投影，民眾可享受不一樣的光雕展演。

水利局指出，除各種可愛昆蟲和動物拍不停，浪漫紫色燈海河岸步道也不能錯過，在中港大排河廊由自立廣場至凹灣碼頭，一旁全長1.8公里的行道樹，都披上粉紫色燈飾，成約會的浪漫景點。

水利局補充，「EyE在中港 睛彩光雕」將於2月10日晚間6點於新莊區自立街62號前開幕，當天晚間5點20分就有精彩小丑雜耍互動秀；光雕展展期從2日10至3月26日止，每天晚間5點30分至12點皆能參觀。