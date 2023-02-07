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新莊中港大排「EyE 在中港」睛彩光雕 10日盛大開展

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「EyE在中港 睛彩光雕」入口意象。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」入口意象。圖／新北水利局提供

元宵節剛過，緊接而來就是西洋情人節，新北水利局接力於新莊中港大排河廊辦光雕展，今年以「EyE在中港 睛彩光雕」為主題，展出一系列可愛Kuso的大型光雕，開幕式將於10日晚間6點點燈啟用，並有精彩小丑雜耍演出、互動送主題照型氣球，年節氣氛。

水利局說明，新莊中港大排光雕展一年比一年更盛大，今年以河川生態復育為構想，用逗趣大眼睛為元素貫穿整體設計概念，利用投影、燈光特效、藝術裝置展開與生態間的對話。

展區規模由新莊區中港大排自立廣場延伸至中原路彩虹廣場周邊，打造大型派對動物趴裝置藝術，包括毛蟹、蜻蜓、青蛙及翠鳥等河川常見的生物，不只在白天能到該地遊玩打卡，晚上結合炫麗燈光特效及投影，民眾可享受不一樣的光雕展演。

水利局指出，除各種可愛昆蟲和動物拍不停，浪漫紫色燈海河岸步道也不能錯過，在中港大排河廊由自立廣場至凹灣碼頭，一旁全長1.8公里的行道樹，都披上粉紫色燈飾，成約會的浪漫景點。

水利局補充，「EyE在中港 睛彩光雕」將於2月10日晚間6點於新莊區自立街62號前開幕，當天晚間5點20分就有精彩小丑雜耍互動秀；光雕展展期從2日10至3月26日止，每天晚間5點30分至12點皆能參觀。

水利局長宋德仁說，新莊「中港大排」河廊經整治後，成功蛻變成為新北市民的後花園，有「大台北的清溪川」之美稱，自2020年首辦光雕展後，立即受到矚目並一躍成為新北熱門打卡景點；今年新莊中港大排光雕展以可愛KUSO風格「EyE在中港 睛彩光雕」為主題展出。

「EyE在中港 睛彩光雕」有巨型瓢蟲燈飾。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」有巨型瓢蟲燈飾。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」蜻描水面，光雕作品繽紛點綴中港河廊。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」蜻描水面，光雕作品繽紛點綴中港河廊。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」今年突破以往一成不變只有夜間光雕展出，這次白天也很有看頭。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」今年突破以往一成不變只有夜間光雕展出，這次白天也很有看頭。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」將於2月10日展出。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」將於2月10日展出。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」白天烏龜曬太陽、晚上曬遊客。圖／新北水利局提供
「EyE在中港 睛彩光雕」白天烏龜曬太陽、晚上曬遊客。圖／新北水利局提供

港大 水利局

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