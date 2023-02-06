北市搜救隊30人出發土耳其救災 蔣萬安授旗打氣

土耳其在當地時間今清晨4點發生規模7.8強震，釀重大傷亡。北市長蔣萬安今天晚間在臉書表示，許多台灣人無法忘卻1999年921大地震帶來的恐懼與傷痛；相信不少人還記得，921大地震發生時，土耳其搜救隊馳援台灣、搶救你我同胞的感動。國際友誼的橋，永遠是雙向的。現在，是我們返還恩情的時刻。

蔣萬安提到，台北市搜救隊一聽到災情就開始整備，30位搜救人員已經組建成軍(含2位醫護，另有2頭搜救犬Sato和Hugo)，今晚十點半就將攜帶搜救器材搭機起飛，用最快速度入境土耳其展開救援，「這是搶時間，更是搶人命」！

蔣說，晚間到台北市消防局民權分隊，為即將出發的台北市搜救英雄們授旗打氣。消防局告訴他，這是2011年日本東北震災以來，台灣及台北市的第一次國際搜救任務。而台北市國際搜救隊，不但是國內第一支搜救隊，也是第一支通過重型搜救隊認證的隊伍，是精銳部隊。

他提到，期許搜救隊帶著兩國情誼及人道關懷出發，為土耳其的朋友帶來希望，同時一定要注意保暖，注意安全，順利完成救援任務、平平安安歸來，「搜救英雄，我們都為你們加油！」