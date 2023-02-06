國際咖啡杯大賽 鶯歌陶博館展出獲獎作品

「2022國際咖啡杯大賽」吸引全球38個國家、共190名創作者角逐，經初審與複審評選出49件精采創作，即日起至4月16日於鶯歌陶瓷博物館3樓市民陶藝平台展出。

鶯歌陶瓷博物館發布新聞稿，館長張啟文說，陶博館的陶藝展覽與教育活動受陶藝界熱切關注，更在國際上展現能見度。每年推出的駐村、陶藝賽事、陶藝申請展常吸引國際創作者踴躍參與；國際姊妹館也形成跨館交流合作模式，持續開展國際陶藝平台動能。

張啟文表示，首屆「國際咖啡杯大賽」僅有17%國外投件作品，這次第3屆國外投件比例達45%，且首度分為「套件組」及「單件組」，匯聚更多全球陶藝愛好者的優秀創作。

陶博館說，台灣人柯有政以「刻花咖啡濾杯組」拿下套件組首獎，他以繁複刻劃工序，細膩地在杯身刻飾台灣代表建築和常見動植物，並巧妙搭配釉色與造型，流露沉靜且雅緻的整體感。柯有政分享創作動機時說，希望帶給咖啡享用者味覺及視覺雙重感動。

套件組優選2件作品分別是台灣人陳瑞諭創作的「黑白映像」與陳智彥的「歹銅舊錫」。「黑白映像」的黑白釉色以淋釉表現流動線條，視覺動感十足，讓觀眾聯想到香醇咖啡的飲啜口感；「歹銅舊錫」則以質樸素雅色澤傳達念舊惜物情懷。

單件組首獎由兼具陶藝家及建築師身分的俄羅斯人佩特科（Elena Petko）摘下，他將建築設計經驗融入創作，結合常見金屬O形環跨材質與陶瓷，做成左右手皆能順手舒適使用的咖啡杯，簡練造型搭配單純沈著的釉色，達到質地、造形、功能和美感的和諧設計。

單件組2名優選則由日本人山下奈穗與矢次美穗獲得評審青睞，山下奈穗作品Pentagon運用3D電腦輔助設計列印展現陶瓷藝術，造型簡約的立體曲面實用又美觀；矢次美穗作品moco，咖啡杯體以純白釉色搭配泡泡噴湧般的造型，纖細質感令人印象深刻。

陶博館說，除了「2022國際咖啡杯大賽」展出來自世界各國設計好手的咖啡器皿之外，兩年一度備受全球矚目的「2022臺灣國際陶藝雙年展」也盛大展出中，歡迎民眾欣賞。