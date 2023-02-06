陽金公路搶通！水公司取水站增到10處 方便民眾就近取水

陽金公路指標4公里新北市金山路段山坡昨晚坍方，阻斷交通。公路總局第一區養護工程處先搶通單線雙向通行，今天傍晚恢復雙向正常行車。落石掩埋台灣自來水公司淨水場，影響金山區供水。水公司原設5處取水站，今晚表示會增加到10處，方便民眾就近取水。

公路總局第一區養護工程處表示，昨晚9點多台2甲線陽金公路金山區磺溪路段發生坍方，造成交通雙向阻斷，當晚11點45分先將災點搶通，供單線雙向通行。一工處及所屬景美工務段派遣機具及人員持續搶修，今天下午5點50分清除路面土石，恢復正常通行。

水公司設在陽金公路旁的林莊淨水場被坍方土石掩埋，相關設備嚴重受損，緊急供水管路預明天下午完成。林莊淨水場每日出水約5500公噸，災後無法出水，水公司調度中幅淨水場降壓供水，位在高地約300戶須以水車協助送水。

水公司為滿足金山地區用戶用水需求，設立5處臨時取水站服務民眾，今晚增加到10處，地點如下：

1.頂六股3號活動中心前面

2.三和國小旁

3.法鼓路118號廟前面廣場

4.自強路20號

5.文化二路2號

6.頂社18之2號旁

7.南勢54號消防隊旁邊

8.南勢38號

9.磺港161號

10.磺港191號之1