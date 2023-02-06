13年節水有成每日省6萬噸水 日愛媛松山市赴北水處取經

供應大台北地區用水的台北自來水事業處，民國99年時，民眾每日生活用水為90萬公噸，至去年111年已經降為84萬公噸，因這幾年節水有成，日本愛媛縣松山市今天派員拜會台北自來水事業處，觀摩台北市節水計畫、政策及具體作為，為松山市的抗旱節水政策取經。

北水處表示，日本愛媛縣松山市因為地形氣候關係，降雨多集中在春季至夏季，又以6月最多，在降雨分配不均的狀況下，常有缺水問題；本次該市特別指派愛媛縣松山市總合政策部水資源對策課係長越智美香子及主任土居淳子，前來聽取北水處簡報，並交換抗旱心得。

北水處表示，近年來台北市全力推動「海綿城市」與「節約用水」，該處透過「家戶節水到府服務」、「市府機關學校節水計畫」、「用水大戶節水輔導」、「節水宣導及學童節水教育」等積極作為，在各種節水政策的多管齊下，北市的每日生活用水量從99年的90萬公噸，降至111年的84萬公噸，一年就可省下近9000座奧運泳池的用水。

北水處補充，松山市來訪代表對於「北水處提供用戶馬桶漏水修復後，可憑維修單據，最多折抵500元下期水費」、「水價調整後該處每年提撥1.37億元做為災害準備金，供於旱災時用戶節約用水的獎勵優惠」以及「該處員工自行開發設計的『公共場所用水平台』，以紅綠燈號來管理機關學校用水量及確保水質，並開放給民眾監督」等三項具體節水作為相當有興趣，並期待雙方未來持續交流與經驗交換，共同抗旱節水。